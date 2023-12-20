措施助小業主 辦事處一站式支援 貸款計劃處理訴訟

根據草案，發展局擬於明年內，在其轄下成立專責辦事處，為小業主提供支援服務，包括小業主法律權益和其他一般查詢服務、獨立物業估值服務、法律和其他專業服務轉介等；並鼓勵小業主參與調解，而非以訴訟解決。另外，如獲市建局董事會同意，專責辦事處會透過由市區重建局新成立的公司提供上述服務，該公司會直接向發展局專責辦事處負責。發展局亦建議成立由政府作擔保的貸款專項計劃，協助合資格小業主聘請法律和其他專家處理強拍訴訟，應付資金流問題。

售出後業主可住半年 需受約束

另外，目前條例容許租客在地段售出後，不遲於半年交回物業，但對自住小業主則沒有相應條文規定。新草案建議，自住小業主在地段經強拍售出後，可繼續居於其原有物業內不多於6個月，讓他們有多一點時間安排搬遷，但其間需受若干條件約束，例如需支付類似「市值租金」。

法律程序方面，若地段內的樓宇樓齡達50年或以上，而所有小業主向土地審裁處提交不反對通知書，表明不反對審裁處毋須考慮有關地段是否因其建築物的「齡期」或「維修狀况」而應重新發展，強拍申請人便毋須向土地審裁處提交專家報告，以證明重建需要，從而縮短申請處理時間。

業主全交不反對書

申請可免專家報告

發展局發言人解釋，草案已考量公眾利益及小業主利益，「不會為公眾利益而忽視小業主利益」。發言人又稱，就貸款專項計劃方面，初步會設貸款上限，同時不設入息審查，至於是否免息則需再考慮。