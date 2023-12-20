7區60年舊樓 強拍門檻倡65% 相連地段准合併申請 團體憂向發展商傾斜

門檻掛鈎樓齡地區 料明年上半通過

對比去年提出的建議強拍門檻，草案有所改動，建議將樓齡達70年或以上私人樓宇的強拍門檻，由現時80%降至65%；樓齡60至69年的私樓若位於指定地區，其強拍門檻由現時80%降至65%，較去年提出的70%低，而位於非指定地區則降至70%等；至於指定地區，則涉及7個分區計劃大綱圖覆蓋的地區（見表1）。草案亦建議，位於非工業地帶而樓齡達30年或以上的工廈，其強拍申請門檻由現時80%降至70%。

另外，草案提出容許兩個或以上相連地段，即使建築物無共用樓梯連接，申請人亦可合併相連地段並以平均法計算業權百分比（見表2），目的是便利相連地段的合併重建，同時令小業主受惠於較大型發展而增加的重新發展價值。草案亦提出加強支援和保障小業主利益的措施，以及精簡強拍的法律程序（見另稿）。

發展局：減「牙籤樓」 無損小發展商

發展局發言人表示，草案目標是解決樓宇老化及安全問題，並會從復修及重建「兩條腿走路」，同時減少「牙籤樓」的重建項目。發言人又稱，今次修訂已參考海外情况，認為其他地區的強拍門檻最低約為三分之二，因而調整，但目前無意下調市建局《收回土地條例》門檻。

問及草案會否尤其有利於大型發展商，發言人回應稱，草案僅加入彈性，無損小型發展商利益。至於指定地區方面，發言人表示期望將資源放在最有需要的區域，並曾參考各區樓宇的驗樓通知書數量等而定，日後亦有可能調整指定地區名單。

業界稱助重建 市道靜或影響推項目

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，若新安排獲通過，對舊區重建必然有幫助，料屆時甚至有項目可馬上強拍。不過，他說強拍規定有關地段須在6年內重新發展，令發展商不可因市况而減慢重建。綜觀目前市道較淡靜，他認為會影響發展商啟動新項目的意欲，而今年亦只有5宗強拍申請。

本研社籲要求提供有益公眾措施

本土研究社成員陳劍青認為，當局提出的建議強拍門檻在亞洲地區仍屬頗低，政策亦對發展商傾斜。他認為，當局利用公權力幫助發展商，但卻未有提出相應政策，例如要求發展商於重建後提供對公眾有益的措施及設施，以及提供可負擔的樓宇等。他又認為，有關政策將會增加「無差別的重建」，例如加劇部分樓齡超過50年但狀况良好的大廈被收購重建等。

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