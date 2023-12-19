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要聞

市民排通宵聽審黎案 警裝甲車反恐隊戒備

【明報專訊】黎智英案昨早10時在西九龍法院開審，排頭位的市民約開庭前12小時到達，稱天氣嚴寒沒有打消旁聽念頭。法院附近保安森嚴，警方出動「劍齒虎」裝甲車、搜索犬等，亦有反恐特勤隊人員戒備。另外，司法機構以案件備受關注為由，參考「政府新聞處新聞發布系統」登記用戶資料，將30個正庭座位劃為記者座位，當中分網媒、本地、非本地媒體3類，以先到先得方式取籌。

李桂華坐控方席 警勸走登山攝記

昨早6時起，警方在法院內外部署和戒備，出動「劍齒虎」裝甲車和爆炸品處理車輛，法院外有多輛警車停泊，至少60名警員在場，有警員用電筒照射草叢，巡邏時有搜索犬協助。國安處長江學禮及國安處總警司李桂華到場視察，李其後在控方團隊席中聽審。辯方在庭上確認，要求控方傳召一名警務人員接受盤問，不介意讓他在庭內聽審。庭上可見，李大部分時間低頭，一度閉目。

黎智英昨早由荔枝角收押所押往法院，有警員9時許登上收押所對出山坡，表示懲教人員擔心市民人身安全，強烈建議等候拍攝黎的記者下山，並逐一登記記者證和身分證。

傳媒先到先得 30座位供不應求​​

法院劃出388個公眾席，其中70人可入正庭旁聽，庭上所見，香港教區榮休主教陳日君樞機前來旁聽。至於其餘人在延伸庭、陪審團集合處等看直播。傳媒有30人可入正庭，司法機構作特別安排，為本地、非本地及純網媒分別預留15個、10個和5個座位，先到先得。司法機構回覆稱，鑑於案件備受公眾及傳媒廣泛關注，正庭記者座位供不應求，為確保不同媒體均有機會在正庭聽審，決定由昨日起作此安排。

昨早8時前已有約50名市民排隊等候領籌，排公眾席頭位的JC（化名）前晚10時許便已到達，她說案件重要和影響言論自由、新聞自由，判決反映國安法實施後香港法治，希望能見證和了解。從事藝術創作的宋先生昨早近5時到達，他說《蘋果日報》是香港非常重要的報紙，象徵捍衛言論自由，望現身「畀到力量佢（黎）」。

相關字詞﹕裝甲車 司法機構 傳媒 黎智英案 港區國安法

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