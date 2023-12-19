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多國領館代表旁聽 英美促放黎 外交部轟說三道四

【明報專訊】黎智英案開審引起國際社會關注，多國駐港總領事館代表昨到庭旁聽。英國外相卡梅倫稱極度關注任何面對國安法審訊的人，尤其是針對英國公民黎智英的「政治檢控」，呼籲港府釋放黎智英；美國國務院發言人譴責以《港區國安法》起訴黎智英，呼籲立即釋放黎及其他維權人士。在北京，外交部發言人汪文斌稱，堅決反對美英就進入司法程序的案件「說三道四」；特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，合情合理合法。特首李家超認為，部分政客和外國政府代表嘗試施壓，影響法庭公平公正審訊。

特首：有外國圖施壓影響審訊

黎智英案在西九龍法院開審，包括英國、新西蘭、加拿大、瑞士、澳洲及美國領事館人員均有旁聽。美國代表稱慶幸昨能出席審訊，希望審訊保持公開透明，又說他們大部分人均會每天旁聽。

英國外相卡梅倫昨發聲明，批評當局企圖打壓黎智英的言論及結社自由，指國安法嚴重侵蝕人權和自由，令反對聲音噤聲，明顯違反《中英聯合聲明》，中方持續運用國安法屬違背國際承諾，籲中央當局廢除國安法、停止相關檢控。美國國務院發言人敦促北京及香港當局尊重新聞自由，稱遏制新聞自由及資訊自由流動、改變選舉制度以減少直選議席，及阻止民主派人物參選，已破壞香港的民主制度，並損害香港作為國際金融中心的聲譽。

多間國際媒體亦有報道，英國廣播公司（BBC）形容「親民主媒體大亨」黎智英受審，案件引起國際社會強烈抗議，被視為本港司法獨立考驗。美國有線新聞網絡（CNN）指「香港民運支持者」黎智英案開審。法國「France 24」電視台報道「親民主大亨」黎智英或被判囚終身，提到其創辦的《蘋果日報》經常批評北京及支持2019年席捲全港的抗爭運動。

正在北京述職的李家超相信法院會公平公正審理案件，又認為社會應擦亮眼睛，有些政客和外國政府代表嘗試施壓影響法庭審訊，屬違反法治精神，放諸當地的司法管轄區屬妨礙司法公正。政府昨晚亦發聲明，譴責任何國家、組織或個人，企圖利用政治力量、媒體或任何其他手法干預特區司法程序，促使任何被告不能獲應有公平審訊，均屬破壞特區法治行為。

外交部發言人汪文斌認為，美英的做法嚴重違背法治精神及國際法原則和國際關係基本準則，是赤裸裸政治操弄和百分百雙重標準；中央政府堅定支持特區依法維護國安，懲治危害國安的犯罪行為；對國安法污衊抹黑、干擾破壞的圖謀絕不會得逞。

（黎智英案）

相關字詞﹕卡梅倫 特首李家超 中國外交部 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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