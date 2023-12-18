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年初料虧轉盈 陳茂波預告2024/25或續財赤

【明報專訊】政府將於明年2月28日發表新一份《財政預算案》，財政司長陳茂波表示，環球利率持續高企，地緣政治緊張，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入受影響，不但再預告2023/24年度財政赤字可能會略超過1000億元，高於今年初預算案預測的570億元近倍，更進一步指「下年度（2024/25年度）繼續出現赤字的機會不能抹殺」，表明政府必須管控開支及適當節流。

按陳茂波今年初公布的23/24年度預算案，曾樂觀預測經濟改善，到24/25年度財政會轉虧為盈，有96億元盈餘，其後3個年度也有盈餘。不過其最新說法為24/25年度也未必能扭轉赤字形勢。

23/24財赤略逾1000億

陳茂波昨日在網誌及新聞稿表示，政府昨起就下年度《財政預算案》諮詢公眾，在編製新一份預算案時，要以發展促穩定，繼續適當配置資源，拼經濟、惠民生，做好前瞻部署，謀劃香港長遠持續發展，把香港經濟這個「蛋糕」做大、做好，尋求新突破，發展新增長點，使它更多元、更具韌性。

陳茂波說，過去幾年政府開支大增，然而開支經過一段時間的高速增長後，必須進入整固階段，有效管控開支以至適當節流不能避免；政府今年會繼續維持公務員編制零增長，並已推行「資源效率優化計劃」，各政策局及部門2024/25年度須節省經常開支1%，並於2025/26年度再節省1%。

霓虹牌消失令港失色

學者促正視現行政策對經濟影響

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，政府節省部門開支，相信對政府運作影響不大，部門可透過內部調配資源，避免影響公共服務，但如要減少民生開支需要慎重考慮。李兆波稱政府近年開支不斷增加，除了節流，亦要設法增加收入，例如吸引外國企業來港投資，創造職位，亦要部門協調及配合，舉例指近年迅速消失的霓虹燈招牌，不但令香港夜景失色，亦間接影響旅遊業，認為政府部門應正視現行政策對香港經濟的影響。

相關字詞﹕財政預算案

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