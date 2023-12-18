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8號波黑雨期間 水浸先生發布最新消息

【明報專訊】渠務署除在規劃上為極端天氣作準備，經總結9月應對颱風和暴雨的經驗後，亦會加強風暴期間的消息發布，讓市民做好準備，及派出緊急應變隊伍處理水浸事故等。副渠務署長徐仕基表示，自10月颱風「小犬」開始，渠務署已推出「水浸先生」，即在8號風球及黑色暴雨警告期間，透過網站及傳媒，以視像形式發布水浸最新情况，讓市民提早準備。新安排下，渠務署每隔兩小時發放各區水浸情况等信息。

渠務署長莫永昌接受訪問時表示，當紅色及黑色暴雨警告信號及8號或以上熱帶氣旋警告發出，會即時啟動緊急事故控制中心，並派出緊急應變隊伍，清理堵塞的渠道和河道。

莫永昌稱，署方在預測有暴雨來臨前會提早部署，並預早派人員巡查全港約220個容易受水浸影響的地點及清理淤塞管道，減低水浸風險；暴雨過後亦會巡查排水渠及河道等，在有需要時清淤，以準備一旦下次暴雨來臨；當局亦會加強跨部門聯合清渠行動，檢查及清理路面集水溝及雨水排放系統。

助減堵塞 灣仔試換新型渠蓋

莫又說將與路政署繼續合作，在較常出現渠道堵塞的區域如灣仔區試行更換新型渠蓋。他稱，根據9月暴雨經驗反映，新渠蓋設計較舊渠蓋有助減少堵塞物於集水溝；有別傳統設計，新渠蓋的排水方格呈幼長方形狀，可有效防止樹葉、樹枝及雜物掉落集水溝，減低堵塞物在集水溝及接駁渠積聚的機率。

除了利用電子媒介發放信息外，助理署長（設計拓展）蔡榮興稱，該署積極利用創新科技，包括在署方旗下約300多間舊廠房設施重新製作電腦信息模型，將廠房的資料數碼化，換言之，該署人員日後將可隨時隨地透過電子數據，監測如污水處理廠的日常運作，及了解如廠房哪個位置需要維修保養等，以提升工作效率，目標在兩至三年內分階段完成項目。

相關字詞﹕渠務署

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