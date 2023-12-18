渠務署長：檢視200年一遇容量標準 將總結世紀暴雨水浸情况 7改善設施最快2027起建成

明報記者 區慧盈

本港於9月經歷長逾16小時黑雨，並錄得超過600毫米雨量，為「500年一遇」重現期的雨量。渠務署長莫永昌稱，暴雨錄得的雨量已超過今年至今的32%總雨量，當局因應事件，在正進行的「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究 」中，積極研究氣候變化及極端天氣引致的風險。

研極端天氣風險 檢討水浸黑點機制

目前市區「排水幹渠系統」標準為抵禦200年一遇的暴雨，而市區「排水支渠系統」及「主要鄉郊集水區防洪渠」標準則為應付50年一遇暴雨。莫永昌稱因應9月暴雨，將在研究中重新審視有關標準，並參考國內外的設計及專家經驗，以決定日後方向。

至於水浸黑點方面，本港現僅有4個黑點，包括南區薄扶林村、油尖旺漆咸道南、大埔林村谷盆地及元朗新田石湖圍，但與暴雨發生水浸的地點不符。識別黑點的方法早於1994年建立，莫永昌說，經過暴雨後，「都會想檢討一下，（水浸黑點）方面會不會有新的想法，是否需要更新？」，故亦會將此納入研究。他補充，研究亦會再審視剛於去年8月更新的《雨水排放系統手冊》，有需要會再更新，以為設計和規劃基礎雨水排放設施提供最新數據及指引。

另一方面，雨水排放系統改善工程亦馬不停蹄。莫永昌說，當局規劃23個項目，並已檢視及調整雨水排放系統改善工程的優次，預計明年就當中7個雨水排放系統改善工程設施（見表）到立法會申請撥款，有望明年開展工作，最快2027年分階段建成部分設施。

莫永昌續稱，正就上述7個項目作詳細設計，同時參考9月暴雨經驗，已為蓄洪池預留額外的設計容量，以特別應對「500年一遇」的雨量，但詳細需視乎明年底完成的研究。他說，期望壓縮設計時間，申請撥款時並採同步招標，以加快完工時間。建造時間方面，他稱按過往經驗建設蓄洪池需約3至5年，雨水渠工程則較快，但仍需視乎所在街道，若過程順利，項目有望於2027年起分階段建成，屆時將「邊度做完防洪設施，就先開放邊度」。

指黃大仙柴灣展開短期工程

問及若本港不幸於短期內再度面臨極端天氣將如何應對，莫永昌稱暴雨期間接到12宗嚴重水浸報告，包括黃大仙及柴灣一帶，當局已於本月在兩區「默默地」展開短期工程，包括檢視集水井的阻塞情况，及在柴灣翡翠道加渠等，並期望不遲於下個雨季前期來臨或之前完成項目。

據天文台資料，9月7日晚上傾盆大雨一直至翌日，7日晚上11時至12時期間錄得158.1毫米雨量，是自1884年有紀錄以來最高的一小時雨量；天文台總部在12小時雨量破紀錄達605.8毫米，當時全港有超過200宗山泥傾瀉報告及60宗水浸報告，其間至少兩人死亡、超過140人受傷。

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