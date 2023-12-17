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昔九鐵沙頭角支線 復刻火車頭放花園

【明報專訊】港府明年1月起進一步開放除中英街以外的沙頭角禁區，市民在網上申請有效禁區許可證後，可以個人遊或隨團形式進入禁區範圍，認識該區歷史建築及往時鐵路發展。沙頭角保留了22幢名列二級歷史建築的廣州式騎樓群建築，另外在中英街檢查站對開空地，改建成中英街花園，園內設有模仿香港舊日火車站的構建物，以及寫有「KCR BS」（九廣鐵路英段）字樣的「復刻版火車頭」。

據香港文化博物館資料，九廣鐵路英段的主線及支線分別在1910及1912年通車，主線通車時由現址的尖沙嘴鐘樓連接粉嶺，途經7個站；支線由粉嶺連接沙頭角，途經3個站，全程需時55分鐘。及後香港政府於1924年起興建沙頭角公路、1928年建成，沙頭角的鐵路交通維持16年，1928年4月關閉。

據九廣鐵路網頁描述，當時沙頭角支線停用，與鄰近新開通道路競爭有關。而現時在沙頭角公路近坪輋路，仍保留當時支線的孔嶺站建築，2010年1月列為三級歷史建築。

新樓街完整保留22幢「廣州式騎樓」

另外在沙頭角禁區的新樓街，有22幢廣州式騎樓於2010至2012年間獲評為二級歷史建築，是香港少有保存完整的廣州式騎樓群建築。據古蹟辦資料，新樓街22幢兩層地舖的唐樓屬一連串排屋，於1933至1934年間為配合位於中英街墟市的擴展而修建，地舖主要作商業用途，上層為住宅。

相關字詞﹕九廣鐵路英段 廣州式騎樓群建築 中英街花園

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