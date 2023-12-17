沙頭角下月擴開放 推「十景十食」吸客 元旦個人遊首發團皆滿 陳智遠：建康樂生態圈尚需配套

其中由保安局提出的十大景點，包括以「三文魚屋」形容色彩繽紛的沙頭角邨，另在新設的中英街花園設復古「沙頭角」火車站，並放有一台1比1的火車頭模型，還原曾於1912至1928年往還沙頭角、屬九廣鐵路英段的蒸汽火車頭外形（見圖）。「十大文化」之一的沙頭角新樓街則有香港僅存最大型廣州式騎樓群。旅發局網頁將於明起更新，加入相關資料。

中英街以外全開放 新設花園建停車場

保安局長鄧炳強昨帶同傳媒高層率先進入沙頭角禁區參觀。鄧炳強表示，為便利市民遊覽，特意設計十大景點，有見日後會有更多遊客進入沙頭角，為提升區內居民生活質素，為他們新設中英街花園以供休憩，另在一處空地興建新停車場，可容納逾80輛車停泊。

個人遊只可乘公共交通 巴士將加班次

鄧炳強稱，個人旅客只可乘坐公共交通工具前往，已與巴士公司溝通，屆時會安排加密班次。至於沙頭角內的中英街，鄧稱現階段不開放，他昨有帶同傳媒進入中英街範圍，現場可見，有不少內地遊客前往參觀。

平日餘額多 旅社開團兼遊流水響

「香港警務處網上服務申請平台」資料顯示，截至昨午約5時，個人遊名額方面，申請開放首日即1月1日名額已滿；1月首個周六（6日）及周日（7日），個人名額分別餘58及78個。1月其餘各日剩餘名額介乎205至300個，反應未算熱烈。至於旅行團名額，1月各個周末名額預留予「指定旅行團」，其餘平日及非公眾假期日子，每日仍有全數700個名額。

東瀛遊於1月6日推出首個沙頭角旅行團，將遊覽沙頭角碼頭、碼頭壁畫、沙頭角邨及禁區市集；另會到附近的流水響遊覽，午餐則為90分鐘韓式燒烤放題，團費每人299元起。執行董事禤國全向本報表示，首團100個名額已售罊，全部是本地旅遊；明年2月亦會組至少兩團出發。禤認為，開放沙頭角旅遊可令產品更多元，對市民亦是好事。

團體籲教育旅客尊重居民

有辦本地深度遊的陳智遠回覆稱，沙頭角區內有不少文化，同時其碼頭可作為旅遊樞紐，連接荔枝窩、吉澳及鴨洲等，具發展潛力；他認為1月起每日限1000旅客進入，有助平衡社區生活及旅遊發展。他認為亦有需要教育旅客尊重當地生活，減低滋擾。

研究原居民語言的香港本土語言保育協會幹事張啟聰稱，當局提出的十大景點，例如「三文魚屋」、壁畫街等名稱，非當區居民約定俗成叫法，認為最好應盡量呈現該區原貌。

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