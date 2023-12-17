明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

沙頭角下月擴開放 推「十景十食」吸客 元旦個人遊首發團皆滿 陳智遠：建康樂生態圈尚需配套

【明報專訊】當局繼去年6月首階段開放原屬禁區的沙頭角碼頭一帶，下月1日起進入第二階段，開放除中英街以外的沙頭角範圍，由保安局牽頭策劃、旅發局等部門協助。沙頭角旅遊禁區許可證每日有300個個人和700個旅行團遊客名額。保安局提出沙頭角的「十大文化」、「十大美食」及「十大景物」推介予市民。有旅行社下月初的首發團百人名額已售罄，首天開放（元旦）的個人遊配額也爆滿。「活現香港」共同創辦人陳智遠認為，沙頭角進一步開放有助拓旅遊發展潛力，至於要聯同紅花嶺等形成施政報告展望的「藍綠康樂旅遊生態圈」，則待更多旅遊配套配合。

其中由保安局提出的十大景點，包括以「三文魚屋」形容色彩繽紛的沙頭角邨，另在新設的中英街花園設復古「沙頭角」火車站，並放有一台1比1的火車頭模型，還原曾於1912至1928年往還沙頭角、屬九廣鐵路英段的蒸汽火車頭外形（見圖）。「十大文化」之一的沙頭角新樓街則有香港僅存最大型廣州式騎樓群。旅發局網頁將於明起更新，加入相關資料。

中英街以外全開放 新設花園建停車場

保安局長鄧炳強昨帶同傳媒高層率先進入沙頭角禁區參觀。鄧炳強表示，為便利市民遊覽，特意設計十大景點，有見日後會有更多遊客進入沙頭角，為提升區內居民生活質素，為他們新設中英街花園以供休憩，另在一處空地興建新停車場，可容納逾80輛車停泊。

個人遊只可乘公共交通 巴士將加班次

鄧炳強稱，個人旅客只可乘坐公共交通工具前往，已與巴士公司溝通，屆時會安排加密班次。至於沙頭角內的中英街，鄧稱現階段不開放，他昨有帶同傳媒進入中英街範圍，現場可見，有不少內地遊客前往參觀。

平日餘額多 旅社開團兼遊流水響

「香港警務處網上服務申請平台」資料顯示，截至昨午約5時，個人遊名額方面，申請開放首日即1月1日名額已滿；1月首個周六（6日）及周日（7日），個人名額分別餘58及78個。1月其餘各日剩餘名額介乎205至300個，反應未算熱烈。至於旅行團名額，1月各個周末名額預留予「指定旅行團」，其餘平日及非公眾假期日子，每日仍有全數700個名額。

東瀛遊於1月6日推出首個沙頭角旅行團，將遊覽沙頭角碼頭、碼頭壁畫、沙頭角邨及禁區市集；另會到附近的流水響遊覽，午餐則為90分鐘韓式燒烤放題，團費每人299元起。執行董事禤國全向本報表示，首團100個名額已售罊，全部是本地旅遊；明年2月亦會組至少兩團出發。禤認為，開放沙頭角旅遊可令產品更多元，對市民亦是好事。

團體籲教育旅客尊重居民

有辦本地深度遊的陳智遠回覆稱，沙頭角區內有不少文化，同時其碼頭可作為旅遊樞紐，連接荔枝窩、吉澳及鴨洲等，具發展潛力；他認為1月起每日限1000旅客進入，有助平衡社區生活及旅遊發展。他認為亦有需要教育旅客尊重當地生活，減低滋擾。

研究原居民語言的香港本土語言保育協會幹事張啟聰稱，當局提出的十大景點，例如「三文魚屋」、壁畫街等名稱，非當區居民約定俗成叫法，認為最好應盡量呈現該區原貌。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞