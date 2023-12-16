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首設酒攤復賣熟食 今起工展會 廠商會料百萬人入場

【明報專訊】第57屆工展會今起至明年1月8日在維園舉行，有400個參展商參加，共設900個攤位。今屆工展會除恢復場內熟食攤位外，更首設售賣酒精類攤位。廠商會會長史立德昨表示，工展會本月23日至31日會延長開放時間1小時，至晚上10時，預計入場人數逾100萬。有首次參展的酒商認為，工展會在聖誕和新年期間舉行，對銷情「非常之有信心」；亦有參展多年的熟食攤位擔心不少港人早已計劃聖誕期間離港，生意額會有影響。

史立德：有信心灣區「倒流來港消費」

今屆工展會設「潮飲．潮食區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」等10個主題展區。史立德表示，有信心工展會可吸引港人留港消費，同時帶動其他大灣區市民「倒流來港消費」。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆稱，預計今屆銷售額可突破10億元，人流較去年增5％至10%。

新展商對銷情滿信心 20年老檔憂慮

首次參展的百利達酒莊（香港）有限公司推出優惠，原價507元的750毫升紅酒，展會售價49元，每天限售30支。其負責人黃先生表示，不擔心港人北上消費影響生意，認為工展會一年一次，而「返內地可再下個禮拜、下個月再去」，相信工展會內的美食和酒精類攤位可吸引人流，預計生意額達七位數字。參展20多年的蛋撻王則對工展會生意額信心「一半一半」，其企業傳訊部經理張小姐提到，新冠疫情令港人「困在香港3年」，得悉不少市民已安排在外地歡度聖誕節，但她仍希望港人能在20多天展期內入場。她又提到公司在疫情3年間都沒參展，希望今次生意額能回復疫前水平。

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