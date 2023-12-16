首設酒攤復賣熟食 今起工展會 廠商會料百萬人入場

史立德：有信心灣區「倒流來港消費」

今屆工展會設「潮飲．潮食區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」等10個主題展區。史立德表示，有信心工展會可吸引港人留港消費，同時帶動其他大灣區市民「倒流來港消費」。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆稱，預計今屆銷售額可突破10億元，人流較去年增5％至10%。

新展商對銷情滿信心 20年老檔憂慮

首次參展的百利達酒莊（香港）有限公司推出優惠，原價507元的750毫升紅酒，展會售價49元，每天限售30支。其負責人黃先生表示，不擔心港人北上消費影響生意，認為工展會一年一次，而「返內地可再下個禮拜、下個月再去」，相信工展會內的美食和酒精類攤位可吸引人流，預計生意額達七位數字。參展20多年的蛋撻王則對工展會生意額信心「一半一半」，其企業傳訊部經理張小姐提到，新冠疫情令港人「困在香港3年」，得悉不少市民已安排在外地歡度聖誕節，但她仍希望港人能在20多天展期內入場。她又提到公司在疫情3年間都沒參展，希望今次生意額能回復疫前水平。