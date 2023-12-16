明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

銅荃線加6元 公司料減四成客

【明報專訊】銅鑼灣往返荃灣麗城花園紅色小巴路線收費，明日起由23元加至29元。麗城小巴管理有限公司執行董事葉先生表示，預計加價會減少30%至40%客量，但由於麗城花園往銅鑼灣乘客較少，加價是「迫於無奈」，若不加價定會結束路線。有乘客認為今次加幅大，但因路線方便，加價後仍會繼續乘搭。

現時9輛行走銅鑼灣至麗城花園路線的小巴均為16座位，記者昨午5時許到銅鑼灣糖街小巴站觀察，6時前開出往麗城花園的3輛小巴，每輛約有12名乘客，均未客滿。葉表示，本月以來午夜12時從荃灣返回銅鑼灣的路程僅有一名乘客，而加價後來回隧道費合共100元，仍要「蝕錢」，强調小巴加價所得全用作隧道費，並沒增加管理費。

工展會維園年宵料幫補

減兩成客已「收貨」

葉說，近月該路線客流減少，尾班車逐漸從凌晨2時，提前至凌晨零時半，擔心加價後客量進一步下跌。然而，他認為今日起在維園舉行的工展會，以及明年2月維園農曆年宵市場，參加活動的市民或可對該路線生意有幫助。他說有心理準備加價後會減少30%至40%客量，若受惠工展會只減20%已「收貨」。

有市民稱方便會照搭

市民何小姐過去8年每日上下班均乘搭該紅色小巴線，雖然車費上調後她感到有些貴，但因下車地點近寓所，故之後仍會繼續乘搭。

另一乘客張小姐乘搭該路線約兩年，每天下班後便搭小巴回家，她說為求「快收工」，且其寓所位置「吊腳」，小巴始終較方便，不會選擇其他交通工具。

上 / 下一篇新聞