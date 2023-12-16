銅荃線加6元 公司料減四成客

現時9輛行走銅鑼灣至麗城花園路線的小巴均為16座位，記者昨午5時許到銅鑼灣糖街小巴站觀察，6時前開出往麗城花園的3輛小巴，每輛約有12名乘客，均未客滿。葉表示，本月以來午夜12時從荃灣返回銅鑼灣的路程僅有一名乘客，而加價後來回隧道費合共100元，仍要「蝕錢」，强調小巴加價所得全用作隧道費，並沒增加管理費。

工展會維園年宵料幫補

減兩成客已「收貨」

葉說，近月該路線客流減少，尾班車逐漸從凌晨2時，提前至凌晨零時半，擔心加價後客量進一步下跌。然而，他認為今日起在維園舉行的工展會，以及明年2月維園農曆年宵市場，參加活動的市民或可對該路線生意有幫助。他說有心理準備加價後會減少30%至40%客量，若受惠工展會只減20%已「收貨」。

有市民稱方便會照搭

市民何小姐過去8年每日上下班均乘搭該紅色小巴線，雖然車費上調後她感到有些貴，但因下車地點近寓所，故之後仍會繼續乘搭。

另一乘客張小姐乘搭該路線約兩年，每天下班後便搭小巴回家，她說為求「快收工」，且其寓所位置「吊腳」，小巴始終較方便，不會選擇其他交通工具。