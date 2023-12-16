紅隧50元 紅Van加價最多四成 明三隧分流新收費 過海校巴預告月加逾200

運署：得悉調整票價 服務毋須審批有通宵過海綠Van申加價

運輸署昨回覆查詢稱，得悉有紅隧紅色小巴線計劃調整票價，而紅色小巴的服務路線、發車時間及服務水平由營辦商按市場需求及營運成本和收入自行釐定，毋須署方審批。

目前本港有兩條通宵過海綠色專線小巴線，包括行東隧的小西灣至旺角61線，以及行紅隧的屯門兆康苑至灣仔49S線。小巴行東隧現收38元，增至50元亦加價約三成。運輸署回覆，今年6月（即三隧分流草案通過同月）接獲現全程收費27.1元的49S線小巴營辦商申請調整票價，正處理申請，署方沒透露加幅。

4路線加逾5元 業界：要鬧就鬧政府

8條加價的紅隧紅色小巴線加幅介乎8.3%至42.9%（見表），一半路線加逾5元，銅鑼灣至荃灣麗城花園由23元加至29元；慈雲山至灣仔由14元加至20元；中環蘭桂坊至旺角加5元後，周一至周五收20元，周六及周日收25元；灣仔至西貢加5元，至28元。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華向本報稱，明起小巴來回一次隧道費由20元變100元，增80元，由於部分路線回程時幾近無客，以16座小巴而言，如與乘客攤分，每人加價5元，故加少於5元的路線已沒「加足」。他又解釋，加價幅度視乎路線是否來回均有客，今次加5元或以上路線，很多時只載一兩人甚至需空車返回起點再接客，因要「蝕」一程隧道費，加幅才較大。

張又稱明白6元加幅對市民影響大，重申只為彌補成本，盼市民 「要鬧就鬧政府」，又稱灣仔至西貢線上周率先加價後，客量已即時跌一兩成，已有心理準備其他路線有同樣跌幅，唯盼由於小巴是點對點，較巴士快及方便，會有客人回流。他較憂慮僅加2元的灣仔至觀塘線，以及青山道路線會結業，因該些路線有巴士替代，客量跌幅或達四成。

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會會務主任施毅鵬有駕駛銅鑼灣至荃灣麗城花園線，他說該路線經營20多年不常加價，今次屬迫於無奈；該線每20分鐘內會開車，盼可用服務態度留住客人，「畀機會我哋生存落去」。他又說，如經營情况惡化，不排除發起請願行動，冀政府再檢討商用車隧道費。

易志明嘆「已立會盡力」 早料加價潮

易志明曾提修正案，倡降低紅隧及西隧的士及商用車收費至劃一20元，最終被否決。他昨向本報慨嘆 「已在立法會盡咗力」，加價潮屬意料之內，對紅色小巴而言，加價後存亡亦視乎「市民願意用多少錢買時間」。

過海校巴隧道費料月增逾3000元

學童車協會主席林志平表示，部分過海校巴沒簽固定合約，毋須等下學年便可加價，現每月收費1800至2500元，明起每輛過海校巴每月隧道費需多付3000至4000元，料收費將陸續加價200至300元。林說向家長預告後已有不滿聲音，相信有一定客源流失，惟大部分家長理解「小朋友返學是必需」，形容家長和業界一齊「硬食」。

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