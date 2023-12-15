中大校董會增5人至23 4校外1校內 改組前校董：未聞查吳樹培

【明報專訊】在改組過渡期有18人的中大校董會，前日議決解僱副校長（行政）吳樹培。中大在「炒人」翌日更新校網上的校董名單，新增5人，包括中大副校長（教育）潘偉賢，另4人均由校董會委任及通常在港居住的人，包括新世界發展執行董事鄭志雯、醫管局港島東聯網前總監陸志聰、科技園公司行政總裁黃克強、特首政策組經濟發展專家組成員龔永德。校董會現共有23人，距法定34席位尚欠11人。
距法定34席欠11
在校董會再起風波之際加入，陸志聰昨向本報說，由於昨才上任，都是根據傳媒資訊看到事件、很難知道來龍去脈，故無法討論。至於外界關注校長段崇智或成開刀對象，陸說不知道為何有此討論，相信任何機構都根據政策處理人事及賞罰。
中大校董會截至昨日有23人，校外與校內校董比例為20：3。從缺席位包括由書院校董會及院監會提名的兩人，其餘席位需由選舉產生，包括書院院長互選兩人、各學院院長及研究院院長互選兩人、校友評議會選任一人，以及分別由教務人員、非教務人員、本科生和研究生互選4人。
就解僱吳樹培風波，身兼中大校董的立法會議員劉國勳昨說，事件在坊間掀討論，有人質疑校董會成員未「齊章」時，不應處理吳樹培事宜，惟他認為倘若校董會「未齊人便不作為」、將事件及問題拖延，亦不負責任，強調「中大要提升良好管治是刻不容緩」，現時做法絕對符合中大最佳利益，且合情、合理、合規。
炒副校 劉國勳：不應未齊人便不作為
另外，吳樹培前晚發聲明稱無獲邀在校董會成立的三人小組申辯，感非常遺憾。中大前校董林偉雄昨在商台節目《在晴朗的一天出發》說，他上月仍在任時，校董會沒討論過吳樹培相關事宜，亦未聞曾成立「獨立調查委員會」。他對吳被解僱感不解和震驚，「用一個理由指對他（吳樹培）失去信心，如此抽象，就可解僱一個人，差不多跟莫須有沒分別」。
梁振英：未聞炒副校要走獨立調查
全國政協副主席、前特首梁振英昨在facebook發文批評林偉雄轉移視線，指他亦未談及為何不該解僱吳。梁稱自己曾任兩間大學校董會主席共12年，未聞解僱副校長兼秘書長要走「獨立調查委員會」程序，「吳樹培的跋扈，人盡皆知」，稱吳若有不服，可自己抗辯。