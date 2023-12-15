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要聞

被通緝鄭文傑曾內地被拘 兩網台主持助健仔潛逃

【明報專訊】警方國安處昨懸紅通緝5名離港者，其中33歲鄭文傑為英國駐港總領事館前僱員，2019年8月在西九龍高鐵站過關時被內地執法人員拘捕，在內地行政拘留15天，被指涉嫖娼。鄭其後稱自己只是公餘時間去按摩，拘留期間遭酷刑對待和逼供。他離港後居於英國倫敦。國安處昨稱鄭聯同他人成立「英國港僑協會」及「香港影子議會」等政治組織，多次透過社交平台鼓吹「港獨」。

前學民成員 獲美政治庇護

許穎婷任「我們是香港人」總監

另遭通緝的24歲許穎婷，2014年加入學民思潮，曾在外地組織多場聲援香港反修例運動，現任組織「我們是香港人」總監，該組織曾聲援企圖潛逃台灣的「12港人」，又呼籲在美港人在當地人口普查的種族一欄填上「香港人」。許去年在社交平台透露獲美國批出政治庇護。

邵嵐曾任學界代表外國游說

與許同齡的邵嵐曾任城大學生會臨時行政委員會署理外務副會長，2019年以香港大專學界國際事務代表團成員身分到訪英、德及美等國，就反修例運動演講和游說。其社交平台顯示她現居美國華盛頓，並加入美國的非牟利組織工作。

2015年成立的YouTube頻道「升旗易得道」，主持人蔡明達及大律師霍嘉誌同在是次通緝名單上。該頻道去年捲入另一案件，2019年國慶日荃灣中槍青年曾志健等4人獲該頻道安排離港，擬潛逃台灣前被捕，協助窩藏的倉務員同被捕。4人早前承認妨礙司法公正等罪，當中曾志健就暴動及潛逃兩案共判囚47個月。

「升旗易得道」去年承認經Telegram頻道「探子」認識曾志健等4人，聲稱花費過百萬元為他們提供食宿及娛樂，又曾安排貨櫃協助他們離港，但否認曾收取偷渡費及利用4人拍片眾籌。

相關字詞﹕國安處

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