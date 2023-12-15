國安處再懸紅通緝海外5人 訂閱許智峯羅冠聰平台 拘4人涉資助

未答平台是否Patreon

國安處：捐錢或危國安不應瀏覽

國安處表示，許智峯和羅冠聰2020年「竄逃」海外後，在網上訂閱者平台開立帳戶，發表危害國安言論，要求外國政府制裁本港官員及法官，涉煽動分裂國家等罪，並呼籲公眾提供金錢資助，支持繼續實施危害國安活動。前日被捕的兩男兩女（29至68歲）報稱電梯技工、補習老師和退休人士，涉於2020年12月至上月期間，透過網上訂閱者眾籌平台資助許羅二人從事危害國安活動，金額由1萬至12萬元不等，至於與兩人關係仍在調查。

平台有否提供資料 稱敏感不公開

被問及涉事網上訂閱平台是否Patreon，國安處總警司李桂華稱毋須提及屬哪個平台，強調是性質問題，呼籲市民瀏覽平台時若捐錢，有可能危害國安就不應瀏覽。至於訂閱涉海外過數，涉事平台有否向警方提供資料，國安處高級警司洪毅稱調查細節涉敏感資訊，不會公開，強調警方有足夠工具，包括國安法實施細則賦予的權力調查。

被問及市民瀏覽相關資訊會否違法，洪毅稱純粹訂閱者是否違法，視乎行為及意圖會否構成資助他人危害國安；建議市民若懷疑行為違法應立即停止資助，取消訂閱及與相關人物劃清界線，免招嫌疑及負上刑責。

翻查許智峯和羅冠聰的Patreon帳戶，當中許的帳戶訂閱月費界乎55至870港元，現有522名會員，其中179名為付費會員，共有240條帖文；而羅的帳戶訂閱月費界乎40至795港元，共有817條帖文。羅冠聰昨在Patreon發文稱，假設被捕者是Patreon用戶，認為做法製造寒蟬效應，建議讀者以安全為首要考量，其次才考慮支持其工作。他認為Patreon平台應無泄露資訊，作為美國公司亦毋須配合港警調查。

5人涉煽動分裂顛覆勾結

早前通緝8人 接500「有價值」情報

另外，昨被懸紅通緝的5人分別為英國駐港總領事館前職員鄭文傑、前學民思潮成員許穎婷、前香港大專學界國際事務代表團發言人邵嵐，以及網台「升旗易得道」主持人霍嘉誌和蔡明達，涉違《港區國安法》煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國安罪、煽動顛覆國家政權罪（見表）。李桂華稱各人案情不同，惟均出賣國家及香港，「竄逃」外國後繼續從事危害國安活動，行為卑劣，國安處有責任將其繩之於法，定會追究到底，盡所有辦法截斷在逃者資金鏈。

國安處早前已懸紅各100萬元通緝海外8人。李桂華稱至今接獲500多個與該8人有關、「相當有價值」的情報，有助處方進一步行動。洪毅稱有凍結涉案者資產，詳情不便公開。

駐港國安公署昨發聲明，堅決支持警方依法通緝5名外逃反中亂港分子，指5人長期從事反中亂港活動，乞求外部勢力制裁或干預本港事務，公然挑戰國安法權威並破壞本港發展。

鄭文傑昨在facebook表示，被懸紅通緝是其「畢生榮譽」。邵嵐在社交平台X表示，自己永不沉默及退縮。許穎婷亦在社交平台X稱不會停止其民主自由倡議工作。

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