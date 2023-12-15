明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

國安處再懸紅通緝海外5人 訂閱許智峯羅冠聰平台 拘4人涉資助

【明報專訊】警方國安處前日拘捕4人，指各人瀏覽並透過網上訂閱眾籌平台，資助被通緝的立法會前議員許智峯和羅冠聰從事危害國安活動。4人涉違國安法下「資助他人實施分裂國家罪」，涉款1萬至12萬元不等，正被扣查。翻查資料，許羅二人均有開設眾籌平台Patreon。另外，繼早前通緝8人，國安處昨再懸紅各100萬元通緝5名已離港的涉違國安法者。

未答平台是否Patreon

國安處：捐錢或危國安不應瀏覽

國安處表示，許智峯和羅冠聰2020年「竄逃」海外後，在網上訂閱者平台開立帳戶，發表危害國安言論，要求外國政府制裁本港官員及法官，涉煽動分裂國家等罪，並呼籲公眾提供金錢資助，支持繼續實施危害國安活動。前日被捕的兩男兩女（29至68歲）報稱電梯技工、補習老師和退休人士，涉於2020年12月至上月期間，透過網上訂閱者眾籌平台資助許羅二人從事危害國安活動，金額由1萬至12萬元不等，至於與兩人關係仍在調查。

平台有否提供資料 稱敏感不公開

被問及涉事網上訂閱平台是否Patreon，國安處總警司李桂華稱毋須提及屬哪個平台，強調是性質問題，呼籲市民瀏覽平台時若捐錢，有可能危害國安就不應瀏覽。至於訂閱涉海外過數，涉事平台有否向警方提供資料，國安處高級警司洪毅稱調查細節涉敏感資訊，不會公開，強調警方有足夠工具，包括國安法實施細則賦予的權力調查。

被問及市民瀏覽相關資訊會否違法，洪毅稱純粹訂閱者是否違法，視乎行為及意圖會否構成資助他人危害國安；建議市民若懷疑行為違法應立即停止資助，取消訂閱及與相關人物劃清界線，免招嫌疑及負上刑責。

翻查許智峯和羅冠聰的Patreon帳戶，當中許的帳戶訂閱月費界乎55至870港元，現有522名會員，其中179名為付費會員，共有240條帖文；而羅的帳戶訂閱月費界乎40至795港元，共有817條帖文。羅冠聰昨在Patreon發文稱，假設被捕者是Patreon用戶，認為做法製造寒蟬效應，建議讀者以安全為首要考量，其次才考慮支持其工作。他認為Patreon平台應無泄露資訊，作為美國公司亦毋須配合港警調查。

5人涉煽動分裂顛覆勾結

早前通緝8人 接500「有價值」情報

另外，昨被懸紅通緝的5人分別為英國駐港總領事館前職員鄭文傑、前學民思潮成員許穎婷、前香港大專學界國際事務代表團發言人邵嵐，以及網台「升旗易得道」主持人霍嘉誌和蔡明達，涉違《港區國安法》煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國安罪、煽動顛覆國家政權罪（見表）。李桂華稱各人案情不同，惟均出賣國家及香港，「竄逃」外國後繼續從事危害國安活動，行為卑劣，國安處有責任將其繩之於法，定會追究到底，盡所有辦法截斷在逃者資金鏈。

國安處早前已懸紅各100萬元通緝海外8人。李桂華稱至今接獲500多個與該8人有關、「相當有價值」的情報，有助處方進一步行動。洪毅稱有凍結涉案者資產，詳情不便公開。

駐港國安公署昨發聲明，堅決支持警方依法通緝5名外逃反中亂港分子，指5人長期從事反中亂港活動，乞求外部勢力制裁或干預本港事務，公然挑戰國安法權威並破壞本港發展。

鄭文傑昨在facebook表示，被懸紅通緝是其「畢生榮譽」。邵嵐在社交平台X表示，自己永不沉默及退縮。許穎婷亦在社交平台X稱不會停止其民主自由倡議工作。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕通緝 港區國安法 警方國安處

上 / 下一篇新聞