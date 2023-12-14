代通知金涉公帑 查逸超指私隱拒回應金額

教局：鼓勵支持大學自主處理

吳樹培在2001至2002年曾任職大學教育資助委員會，參與制定《香港高等教育》報告（宋達能報告），建議院校檢討架構。2007年，吳樹培加入中大，他昨日的聲明亦稱從事大學行政工作34年，在中大度過16個寒暑，於2017年出任副校長，一直對校董會及校長的要求都「秉持專業忠誠的態度」。吳亦見證中大校董會於2009年、2016年及今年三度嘗試重組校董會規模及成員組織，至今年完成改組。

翻查報道，2016年中大就校董會改組召開諮詢會時，時任校董會秘書吳樹培曾表明，校董會沒有改組時間表，亦不排除舉辦更多諮詢會，甚至以公投等不同方式取得最大共識。直至今年立法會審議改組的修例草案期間，吳樹培參與聯署反對議員校董的方案，惹來建制派議員強烈批評。

2019年曾到二號橋與學生溝通

2019年反修例風波期間，中大「二號橋」爆發激烈警民衝突，時任副校長（行政）吳樹培曾到二號橋觀察並與學生溝通，事後表明校方不曾邀請警方進入校園。他兩年後出席立法會教育事務委員會時表示，絕對不同意學生自行污名化中大為「暴大」，每次聽聞都感到痛心甚至憤怒。