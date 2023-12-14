代通知金涉公帑 查逸超指私隱拒回應金額

【明報專訊】中大校董會昨日通過解僱副校長吳樹培，校董會主席查逸超以私隱為由拒絕回應須向吳樹培支付的代通知金金額。本報向中大查詢吳樹培現時薪金、代通知金涉款等涉公帑運用事宜，至截稿時未獲回覆。教育局長蔡若蓮昨表示，局方知悉並尊重中大校董會解僱吳樹培的決議，而大學的財務、人事及制度皆屬院校自主範疇，「鼓勵及支持」大學自主處理。
教局：鼓勵支持大學自主處理
吳樹培在2001至2002年曾任職大學教育資助委員會，參與制定《香港高等教育》報告（宋達能報告），建議院校檢討架構。2007年，吳樹培加入中大，他昨日的聲明亦稱從事大學行政工作34年，在中大度過16個寒暑，於2017年出任副校長，一直對校董會及校長的要求都「秉持專業忠誠的態度」。吳亦見證中大校董會於2009年、2016年及今年三度嘗試重組校董會規模及成員組織，至今年完成改組。
翻查報道，2016年中大就校董會改組召開諮詢會時，時任校董會秘書吳樹培曾表明，校董會沒有改組時間表，亦不排除舉辦更多諮詢會，甚至以公投等不同方式取得最大共識。直至今年立法會審議改組的修例草案期間，吳樹培參與聯署反對議員校董的方案，惹來建制派議員強烈批評。
2019年曾到二號橋與學生溝通
2019年反修例風波期間，中大「二號橋」爆發激烈警民衝突，時任副校長（行政）吳樹培曾到二號橋觀察並與學生溝通，事後表明校方不曾邀請警方進入校園。他兩年後出席立法會教育事務委員會時表示，絕對不同意學生自行污名化中大為「暴大」，每次聽聞都感到痛心甚至憤怒。