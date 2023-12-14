明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

外界關注會否彈劾段崇智 校董會：未來議程屬機密

【明報專訊】中文大學近年頻頻陷入紛爭，先後發生換校徽、校董會改組等事件，不時有人將矛頭指向校長段崇智，歸咎是他的管治問題。中大校董會昨日通過決議即時解僱副校長（行政）吳樹培，外界關注段崇智會否成為下一個被彈劾對象，校董會主席查逸超昨日回應稱，校董會未來的議程和內容均屬機密，不便透露有否彈劾段的議程。

劉國勳：改組目標提升管治水平

3名身兼中大校董的立法會議員鄧家彪、劉國勳及張宇人昨被問到下一步會否彈劾段崇智，劉國勳稱校董會改組後會以提升中大管治水平為目標，如繼續跟進換校徽事件，「我們一定特別檢視在中大以往積存什麼問題，如何可以提升管治」。

鄧家彪則批評吳樹培的表現令校董會失去信心，質疑其表現在任何公營機構也不能接受。「這已是寬鬆做法，大家可否想像一個機構管治架構的秘書長，屢次與機構、機構主席對着幹？這是秘書長喎，所以很清楚是違反任何行事規則，亦都傷害機構本身，阻礙機構發展。」

張宇人說，今次的解僱決定旨在提升中大管治水平，讓大學繼續向前行，「我們只能做可以做的事，不會顧及（做法）少有、還是時時有」。

查否認過渡期倉卒通過解僱

立法會上月初通過《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》，更改中大校董會組成，但34個席位尚未齊人。該會截至昨日有18名校董，包括校內校董兩人、校外校董16人（見表）。被問到在校董會過渡期間通過解僱吳是否太倉卒，查逸超昨午晤傳媒時否認，又指校董會將慢慢增加新成員至法定的34人，「要有一位有信心的秘書長來支持我們的工作」。

另外，對於中大校董會在校外校董佔多數情况下解僱吳樹培，劉國勳昨認為「並非干預院校自主」，指今次是解僱吳樹培身為校董會秘書的職務，吳因而同時失去副校長身分，「不是院校自主、不是校務，他是支援校董會工作，最主要職責是執行校董會的事，這些本身的事（他）做不到」。

明報記者

相關字詞﹕段崇智 吳樹培 中文大學 中大校董會

上 / 下一篇新聞