外界關注會否彈劾段崇智 校董會：未來議程屬機密

劉國勳：改組目標提升管治水平

3名身兼中大校董的立法會議員鄧家彪、劉國勳及張宇人昨被問到下一步會否彈劾段崇智，劉國勳稱校董會改組後會以提升中大管治水平為目標，如繼續跟進換校徽事件，「我們一定特別檢視在中大以往積存什麼問題，如何可以提升管治」。

鄧家彪則批評吳樹培的表現令校董會失去信心，質疑其表現在任何公營機構也不能接受。「這已是寬鬆做法，大家可否想像一個機構管治架構的秘書長，屢次與機構、機構主席對着幹？這是秘書長喎，所以很清楚是違反任何行事規則，亦都傷害機構本身，阻礙機構發展。」

張宇人說，今次的解僱決定旨在提升中大管治水平，讓大學繼續向前行，「我們只能做可以做的事，不會顧及（做法）少有、還是時時有」。

查否認過渡期倉卒通過解僱

立法會上月初通過《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》，更改中大校董會組成，但34個席位尚未齊人。該會截至昨日有18名校董，包括校內校董兩人、校外校董16人（見表）。被問到在校董會過渡期間通過解僱吳是否太倉卒，查逸超昨午晤傳媒時否認，又指校董會將慢慢增加新成員至法定的34人，「要有一位有信心的秘書長來支持我們的工作」。

另外，對於中大校董會在校外校董佔多數情况下解僱吳樹培，劉國勳昨認為「並非干預院校自主」，指今次是解僱吳樹培身為校董會秘書的職務，吳因而同時失去副校長身分，「不是院校自主、不是校務，他是支援校董會工作，最主要職責是執行校董會的事，這些本身的事（他）做不到」。

明報記者