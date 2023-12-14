「失信心」為由被炒 吳樹培指中大校董誹謗 校董會未齊腳下決議 吳：沒獲邀申辯

查逸超指吳聯署引疑慮 「能否堅持中立？」

查逸超昨午晤傳媒，稱校董會「為了維護校董會和大學能有效運作」通過決議，又稱按吳樹培聘用合約條款，以現金代替通知期終止他與中大的僱傭關係。他稱不便透露解僱吳樹培的具體原因及昨日會上決議票數，但稱傳媒亦曾報道指吳作為秘書，繞過校董會主席、在主席未知情或未同意下發放校董會議程；又提到吳曾在中大條例修例草擬階段參加聯署。

翻查資料，今年8月楊于銘等3名時任中大校董發起網上聯署，反對立法會議員的修例草案。查逸超昨形容吳樹培聯署引起疑慮，「他能否堅持中立原則？大家都知，以公務員為例，政治上也要中立」。

吳：昨接通知 愕然悲憤

至於成立調查小組期間有否向吳提供辯解機會，查逸超稱「校董會也很清楚所有溝通是怎樣」。過往有立法會議員在議會斥吳樹培「隻手遮天」，被問是否受到來自議員的政治壓力才決定解僱，查昨沒回應。

吳樹培昨晚發聲明，稱昨午約2時接到書面解僱通知，感到「極大的愕然、悲憤及難過，內心感受無法形容」，又指「個別校董和社會人士，一而再對我作出毫無根據的嚴重誹謗」，保留追究法律權利。

吳樹培稱，10月中收到查逸超通知將成立小組調查他，但他一直沒獲邀參與調查、答辯或提供資料，加上小組在他未有機會就指控及批評申辯時已完成調查，他感到非常遺憾。他又說，對校董會稱對自己「能夠或願意以符合良好管治的原則的方式去支持校董會的工作，已失去信心」，表示無法理解及同意，認為說法是指控他的專業操守牴觸了大學良好管治原則，「實在對我構成了嚴重的不公」。

立法會議員兼中大校董鄧家彪、劉國勳說，昨在校董會投票支持解僱吳樹培，另一議員校董張宇人沒透露取態。劉國勳稱校董會跟足程序，該會亦已委託兩名具法律背景的校董及一名資深校內教授成立小組，就吳樹培的工作問題提供意見，但無交代各人身分。

議員校董：已委3人小組提供意見

消息：毋須基於「好的因由」便可終止聘任

翻查《中大條例》規程24第5項，校董會要免任副校長等人，可基於4項「好的因由（good cause）」決定免任副校長，其一包括「屬不道德、醜聞或可恥性質的行為，校董會認為令其不適合繼續任職」。另外，規程24第4項列明，校董會免任副校長前可組成一個委員會，審查投訴並就此向校董會報告。

不過，中大校董會消息人士昨向本報稱，諮詢法律意見後，根據《條例》規程24第6項免任吳樹培，第6項指出除了基於「好的因由」及成立委員會審查決定免任外，「如其聘任條款另有規定則不在此限」，意味校董會根據吳樹培的聘任條款「另有規定」，毋須基於「好的因由」便可終止聘任。

梁定邦讚正直高效 學生盼盡快「齊人」

中大副校長（校友關係及拓展）陳德章昨被問對吳被解僱的看法，他稱「no comment（不置評）」。曾任中大校董會司庫29年的梁定邦說，由於不在港，不評論對錯，但對吳被解僱感意外，又形容吳為人正直、一絲不茍及是高效的校董會秘書。

中大聯書院學生會工作小組向本報表示，對校董會解僱吳樹培表示詫異，亦盼盡快產生34人的校董會，包括由學生選出的學生校董，確保決策經代表不同持份者的校董充分討論。

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