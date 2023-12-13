李家超促選管6周後交中期報告 警隊加入專組

外來流量暫不見異常

李家超表示，無人想電腦系統出現故障，預案已充分考慮不同突發事件，事故發生後已在半小時內啟動「Plan B」，初步分析電腦流量，外來流量方面看不到異常迹象。他提到，選管會成立的專責小組會確保調查故障起因時不會遺漏任何可能性，並提出改善措施，他亦要求警隊加入小組。按《選舉管理委員會條例》，選管會需要在選舉後3個月內提交報告，李家超說，非常重視今次的系統故障，故提出提前提交中期報告。

今屆區選投票率27.5％成歷屆最低，被問及投票率是否符合預期，李家超認為應聚焦整個區議會方案，又稱對有近120萬選民投票感滿意，對選民表示感謝，「他們履行其公民責任，表示了他們熱愛香港、熱愛他們的地區而出來投票，我覺得這是最重要」，又稱更重要是當選區議員務實幫居民解決民生等問題。

被問到本月底到北京述職時會否跟中央談及區選，李家超稱每年都會到北京述職，向領導人報告所有事務，包括區選。

大型政黨在區選繼續有優勢，例如民建聯的當選率達九成，派一人參選的小型政黨則全部敗選，被問到是否反映新區選制度將來可能會排擠獨立或無政黨支持的人，李家超強調新制是「從中選優」，不論組織、團體背景，重點是新制能否產生能幹、有熱誠、做到事的區議員。

（區議會選舉）