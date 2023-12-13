工聯會區選議席不足一成 批「某大黨」壟斷

工聯會昨日召開記者會總結是次區選成績，該會今屆在地區直選和地委會界別分別派25人和21人參選，取得18席和9席，當選率近六成。吳秋北形容是「打了一場漂亮的選戰」，戰果可以接受。

他稱工聯會在地區直選共獲20.8萬多票，但指在地委會界別失利因「結構性薄弱」。他稱工聯會會堅守初心，同時檢視不足。

「間選」失利港島覆沒 吳秋北：應有更多肯定

吳秋北稱工聯會在地委會界別「薄弱」，「尤其是港島，是全軍盡墨」，需檢視該會候選人未被揀選的原因，是否涉及選舉工程問題、社會影響力不足等，他更一度激動拍枱，說「我們服務走在前，不覺得我們輸蝕」。工聯會在港島派4人出選地委會界別，全部敗選，翻查選舉結果，當中3人得票都在區內「墊底」，餘下1人得票是區內第二低。

他又說，工聯會的服務特色是工會與地區工作並重，認為這種特色應得到政府認同，「在未來結構性（地委會）的安排應有更多肯定」。

（區議會選舉）