建制議員41舊制選區 34投票率超27% 對比前年立選 10區見增長7有人爭連任

明報記者 鄭啟智

建制派今屆全面動員支持者投票，本報按舊制選區分析現任建制議員選區的投票率。由於選制及選區劃界更改，本報整合各區選民人數後，比對去年同區選民登記數字，在正負5%偏差以內列為可作有效比較。現任建制直選區議員共60人，41人所屬選區可與2021年立法會選舉比較。當中八成、共34區的投票率高於全港區選投票率（27.54%），其中27區的投票率超越三成，另有4區投票率低於25%。

今屆區選的全港投票率較2021年立選跌2.66百分點，在41個現任建制直選區議員所屬的選區中，10區投票率在今次區選上升，佔比為24%。相比整體的舊制選區投票率（12.9%）上升，反映有建制派現任區議員在選區的動員能力明顯較高。

17區減幅超全港均值 中產區重災

10個投票率增加最多的舊制選區中，7區區議員今屆在直選競逐連任，包括李碧儀、符碧珍、專業動力方國珊，以及同屬民建聯的高維基、何坤州、盧婉婷、李清霞（見圖）。

至於投票率下跌的選區中，共17區投票率跌幅多於2.66百分點，比例約41%。對比今屆整體約54%舊制選區跌幅大過2.66百分點，現任建制區議員的選區跌勢相對較緩。跌幅最大的10區主要為中產區，包括身兼立法會議員謝偉俊所屬的灣仔樂活、九龍城區議會主席何顯明所屬的九龍塘、自由黨林偉文所屬的灣仔渣甸山等。

15爭連任者 13區投票率勝全港均值

綜觀17名沒有轉區、循直選連任的建制區議員，15人所屬的舊制選區可與前年立法會選舉作有效比較，建制派在這些選區催票能力則更強。15區中有7區投票率增加，6區投票率跌幅低於整體。餘下兩區跌幅多於全港平均數，其中民建聯譚肇卓在觀塘西連任，他原屬的彩德選區今屆投票率為35.15%，較立選跌3.99百分點；南區東南當選的自由黨梁進，其所屬的海灣選區投票率為28.91%，大跌7.9個百分點。

（區議會選舉）