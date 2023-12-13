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要聞

委任者逾半無政黨 民主思路「零的突破」

【明報專訊】區議會改制後重設179個委任議席，主要政黨成員佔近半，沒有政治聯繫者逾90人，包括多人具地區及同鄉社團背景。非建制派缺席新一屆區議會，民主思路聯席召集人黃頴灝則獲得委任，實現該智庫在區議會「零的突破」。黃頴灝說願向政府反映不同政治光譜市民的意見，認為區議會沒政治色彩，目標是做好地區工作。

去屆落敗 黃頴灝：料看中智庫背景

民主思路今屆派出一人參選區議會，最終落選，不過其聯席召集人黃頴灝獲委任為元朗區議員，成為該智庫唯一區議員。黃於上屆區選在元朗錦綉花園落敗，前年立法會選舉轉戰新界東北，同樣敗選，今屆終獲委任為區議員。他說當局冀委任專業人士，估計政府看中其智庫背景。對於是否「敗部復活」，他說客觀而言上屆確實敗選，「希望將來努力，證明我們值得做（區議員）」。他說自幼在元朗長大，熟悉區情，會關注區內交通擠塞、垃圾徵費等議題。

20人同鄉社團背景 金鈴：顯新制包容

在不屬於任何政黨的委任區議員中，約20人具同鄉社團背景，包括香港島婦女聯會主席金鈴。從內地來港10多年的她認為，獲委任反映區議會新制下包容不同背景者，「如果是過往，我相信完全不會有機會（擔任區議員）」。她說已籌備開設議員辦事處，會透過落區和在網上介紹自己。她強調雖然未經選舉洗禮，但過去一直在社區工作，相信居民對她有一定認識，並非「白紙」。她說未來會關注區內文物、環保等議題，將來服務市民亦不分對方政治取態。

委任名單亦包括少數族裔，包括香港尼泊爾協會顧問Aruna Gurung、羅定邦中學副校長利哲宏（Rizwan Ullah）。

（區議會選舉）

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