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要聞

87%區議員屬三會 總數409 七成屬關愛隊 去屆192人「敗部復活」

【明報專訊】政府昨日公布179名委任區議員名單，連同日前區議會選舉結果，470名候任區議員正式誕生，明年1月1日履新。本報比對政府公布的名單，有409人為三會（分區委員會、滅罪委員會、防火會）委員，佔87%（見表1）；192人屬「敗部復活」，即於2019年區選落敗，並於今次翻盤；另有13名建制派現任區議員將正式「退下火線」，包括身兼立法會議員的「雙料議員」。特首李家超昨稱，將在未來3周為候任區議員舉辦「地區治理培訓班」，由民青局長麥美娟主講；另外18區民政專員亦會為候任區議員安排培訓及預備會議。

委任名單公布 民建聯佔38最多

按政黨劃分，民建聯佔147席成區議會最大黨，佔整體區議員31.3%。其餘政黨各佔不足50席，依次工聯會43席、新民黨／公民力量25席、經民聯24席、自由黨8席（見表2）。整理政府昨日公布的委任名單，民建聯亦佔最多席，有38席，佔委任名單21.2%；其次是16席的工聯會，而新民黨／公民力量和經民聯各佔10席，自由黨和勞聯則分別佔3席和2席。

民建聯佔整體三成 工聯居次

470名候任區議員中，大部分身兼三會委員，而「關愛隊」成員有346人，佔整體74%；同時是三會委員及「關愛隊」成員的有323人，佔整體68.7%。單以179名委任區議員計算，三會委員有146人，佔81.6%，「關愛隊」成員有111人，同時兼任三會委員和「關愛隊」成員則有102人。另約一成委任區議員為現任區議員，包括自由黨中西區區議員楊哲安、民建聯沙田區議員林港坤、離島區議會主席余漢坤等；其中觀塘區議員梁騰丰「被轉區」，獲委任為黃大仙區議員（見表3）。

一成委任者為現屆區議員

比對2019年區議會選舉參選名單與來屆委任名單，後者中有49人在2019年敗選，當中至少36人是競逐連任失敗，今次透過委任重返區議會，例如中西區區議會前主席葉永成、荃灣區議會前主席黃偉傑、沙田前區議員龐愛蘭等，其中曾任西貢區議員的民建聯陳博智亦「被轉區」，獲委任為大埔區議員。

李家超：將辦地區治理培訓班

特首李家超昨出席行會前見傳媒稱，179名委任區議員主要是中青年，年齡最輕23歲，中位數47歲，涵蓋工商、專業、勞工及地區組織等界別，亦包括少數族裔代表。資料顯示，最年輕委任區議員為民建聯成員、北京大學學生莊雅婷。李家超說，未來3周將為候任區議員舉辦「地區治理培訓班」，由民青局長麥美娟主講；另外18區民政專員亦會在未來3周為候任區議員安排培訓及預備會議，務求令他們上任後盡快工作。

整理現屆及來屆區議員名單，13名建制派現任區議員將卸任，包括5名現任立法會議員，其餘8人為油尖旺區議員孔昭華，元朗區議員文富穩、鄧家良、黎永添，荃灣區議員文裕明，九龍城區議會主席何顯明，北區區議員侯福達及灣仔區議會主席黃宏泰。

13建制派將卸任

黃宏泰：很多規則都不同

連續5屆當選的灣仔區議會主席黃宏泰向本報表示，已擔任區議員20年，是時候退下火線。他說來屆區議會改制，是契機由年輕人接棒，認為他們較易適應新環境。「（改制後）很多規則都不同，我做了20年都是民選議員，是給意見政府，某程度上也是監察政府。」他說不捨區內一同成長的居民，認為區議會只是其中一個服務平台，未來仍有其他機會貢獻社會。

明報記者

（區議會選舉）

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