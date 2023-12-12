地委界89當選者曾區選落敗 九成屬三會

翻查今屆地委會界別候選人資料，最高得票者為沙田區龔美姿，取得186票，最低為取得54票的大埔區李文傑，二人均為民建聯成員。

176名當選者中，有8人為現任區議員，分別是灣仔區林偉文、西貢區張美雄和張展鵬、九龍城區梁婉婷和張景勛、元朗區鄧鎔耀、北區溫和達，以及離島區劉舜婷。

至於從區選翻身者則有89人，部分人曾至少出戰兩次區議會選舉都落敗，今次轉戰地委界勝出，包括東區曾卓兒、灣仔區莫繡安、南區黃才立。同時有前區議員於2019年區議會選舉落敗，今次透過地委會界別當選，例如油尖旺區楊鎮華、鄧銘心、劉柏祺，以及觀塘區金堅、鄧咏駿、張姚彬等。

民建聯當選率88%最高

傳統政黨都派出不少成員參選地委界，以民建聯的當選率最高，派77人參選，取得68席，當選率88%；其次是派12人參選的新民黨，取得10席，當選率83%；工聯會派21人參選，取得9席，當選率近43%；經民聯派10人參選，取得8席，當選率80%；自由黨派3人，取得2席，當選率近67%；勞聯及公屋聯會分別取得1席。

另有前區議員擬藉地委界重返議會失敗，包括灣仔區鍾嘉敏、九龍城區邵天虹、觀塘區陳俊傑。

曾卓兒昨在記者會表示，今次區選體現了新體制，認為可令地區改革工作做得更好。曾卓兒又認為現時區議會的地區較大，日後會與各議員、地區人士緊密合作，做好地區工作。

張美雄則在facebook表示，在地委會界別得到三會成員認同而連任，雖然選舉方式跟往屆有點不同，但一如既往對康城、西貢和將軍澳的感情不變、服務不變。

（區議會選舉）