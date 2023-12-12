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選民登記系統前年中標 合約4480萬 陸啟康哽咽致歉 中標者：沒參與區選任何工作

【明報專訊】前日（10日）區議會選舉期間，電子選民登記冊系統故障，令投票及點票時間延誤，選舉管理委員會主席陸啟康昨就事件致歉，行政長官李家超已責成選管會成立專責小組，調查及檢討事故，並要求在3個月內向行政長官提交調查報告。翻查紀錄，政府曾於2021年招標，為選舉事務處提供電子選民登記冊系統的「設計、供應、實施和維護」服務，中標合約4480萬元。多個政黨指選情受電子選民登記冊系統故障影響，政府必須徹查事故原因。

多政黨指影響選情促徹查

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀對系統故障表示極度遺憾，直斥「花這麼多錢宣傳（選舉），臨門一腳竟然『當機』」，表明會在立法會跟進，「點解無應變？要手動？選民都發脾氣，我想知政府點解會出現這個錯誤」。

立法會議員江玉歡稱今次事件反映政府在資訊科技上有所不足，促政府全面審視事故原因。

合約涵設計維護 職員稱不悉事件

本報翻查政府物流署紀錄，選舉事務處於2021年曾就電子選民登記冊系統的設計、供應、實施和維護招標，並於2021年1月25日批出一份價值約4480萬元的合約，中標承包商為「Varmeego Solutions Limited」，其辦事處地址位於觀塘。本報記者昨到「Varmeego Solutions Limited」辦事處，職員稱負責人不在，亦不清楚事件，未能回應。

就今次電子選民登記冊系統故障，本報曾向「Varmeego Solutions Limited」和選舉事務處查詢，了解「Varmeego Solutions Limited」是否有關，以及有否獲邀參與調查，「Varmeego Solutions Limited」昨回覆本報表示，該公司沒有參與2023年區議會一般選舉的任何工作。

選管會主席陸啟康昨就投票期間出現系統故障致歉，其間多次哽咽，認為自己愧對同事及因系統故障而無法投票的市民，但稱難以評估故障會否影響投票率，以及有多少人因故障而無法投票。

陸：若認為我不稱職「無所謂」

至於特首責成選管會成立的專責調查小組，會由選管會委員兼資深大律師文本立領導，成員包括政府資訊科技總監辦公室、警務處網絡安全及科技罪案調查科，以及選舉事務處資訊科技管理部，並邀請有經驗人士加入。

陸啟康稱，電子選民登記冊系統有三層認證，有不同專家向選管會表示沒問題，所以選舉前一日仍有信心可交出一張亮麗的成績表。被問及選管會有無人需要為事故問責，陸稱如有關政府部門認為他不稱職，「我無所謂」，會勇敢面對所有批評。

IT界質疑沒用後備雲端

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，今次故障是源於電子選民登記冊系統的雲端伺服器數據出現問題，可能在對比選民資料的過程出現問題，導致系統停頓。方保僑又稱，資訊系統出問題常見，如有後備雲端系統，反而應檢視為何不使用。

明報記者

（區議會選舉）

相關字詞﹕電子選民登記冊 區議會選舉

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