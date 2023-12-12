女文員控煽投白票 稱開玩笑

【明報專訊】被取消資格的深水埗前區議員李文浩早前發帖文呼籲杯葛今屆區議會選舉，51歲女文員涉轉載帖文並寫有文字，煽惑他人投無效票，被控「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為」罪，案件昨在東區裁判法院提堂。女文員在庭上說無意煽惑，只是略帶開玩笑意味，她暫毋須答辯。案件押後至明年1月22日再訊，待被告索取法律意見和文件。
被告楊詩穎（51歲）沒有律師代表，她表示「有轉載但唔知道係煽惑」，又問案件如何判決。主任裁判官徐綺薇提醒被告向私人律師索取法律意見，叮囑她切勿低估控罪嚴重性，並批准她以1000元保釋候訊，其間不得離港及須居於報住地址。
控罪指出，被告於今年12月4日至10日間，在香港的2023年區議會一般選舉中藉公開活動作出非法行為，即使用「EstherSw Young」名下facebook帳戶，在名為「西環變幻時」的facebook群組上展示一篇今年12月3日的帖文，煽惑在選舉中投票的另一人，以任何致使該選票在選舉被視為無效的方式來處置它。
廉署早前新聞稿指出，原帖發布者李文浩（29歲）被控在選舉煽惑另一人不投票的非法行為罪，他已離港及正被通緝。
認立選煽投白票蘇浚鋒上訴
另外，2021年立法會選舉期間，前中大學生會會長蘇浚鋒在facebook轉載立法會前議員許智峯發布「如水計劃」帖文，蘇去年承認煽惑他人投白票罪，判監兩個月、緩刑18個月。事隔近一年，司法機構文件顯示，蘇以案件呈述方式上訴，暫未定聆訊日期。申請方上月在裁判法院提訊時透露，爭議牽涉控罪能否通過相稱性原則及是否合憲。
【案件編號：ESCC2802、HCMA457/23】
（區議會選舉）
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