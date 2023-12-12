女文員控煽投白票 稱開玩笑

被告楊詩穎（51歲）沒有律師代表，她表示「有轉載但唔知道係煽惑」，又問案件如何判決。主任裁判官徐綺薇提醒被告向私人律師索取法律意見，叮囑她切勿低估控罪嚴重性，並批准她以1000元保釋候訊，其間不得離港及須居於報住地址。

控罪指出，被告於今年12月4日至10日間，在香港的2023年區議會一般選舉中藉公開活動作出非法行為，即使用「EstherSw Young」名下facebook帳戶，在名為「西環變幻時」的facebook群組上展示一篇今年12月3日的帖文，煽惑在選舉中投票的另一人，以任何致使該選票在選舉被視為無效的方式來處置它。

廉署早前新聞稿指出，原帖發布者李文浩（29歲）被控在選舉煽惑另一人不投票的非法行為罪，他已離港及正被通緝。

認立選煽投白票蘇浚鋒上訴

另外，2021年立法會選舉期間，前中大學生會會長蘇浚鋒在facebook轉載立法會前議員許智峯發布「如水計劃」帖文，蘇去年承認煽惑他人投白票罪，判監兩個月、緩刑18個月。事隔近一年，司法機構文件顯示，蘇以案件呈述方式上訴，暫未定聆訊日期。申請方上月在裁判法院提訊時透露，爭議牽涉控罪能否通過相稱性原則及是否合憲。

【案件編號：ESCC2802、HCMA457/23】

（區議會選舉）