勞聯譚金蓮地委會界「差一票」 實政圓桌莊豪鋒料敗因「空降」

非三會成員 譚：有空降者當選

譚金蓮今次出戰元朗地區委員會界別，取得88名三會選民支持，惟與該選區末席只差一票而落敗。她向本報稱，參與選舉當然希望可以勝出，但有競爭自然有輸贏，而自己是元朗區關愛隊成員，可以繼續與地區人士合作。

譚金蓮並非三會成員，被問到會否因而影響其選情，她說部分當選者亦不是三會成員，惟這些人有商業、企業背景，且這些當選者得票亦不少，故她估計「空降不是罪」，其工會背景、是否容易接觸，才是主因。

參加直選的莊豪鋒昨接受本報查詢時表示，今次選舉面對民建聯和工聯會夾擊，早料是場「硬仗」，只希望可靠高投票率取勝。他憶述在等候點票結果時心情起伏，在山景社區會堂票站看到自己票數領先，曾對當選有信心，惟最終於幾個票站遭拋離逾千票。

對於落選原因，任田北辰助理的莊豪鋒料因兩大政黨在屯門西選區扎根多年，但自己過往較着重立法會議題，而令市民對他有「空降」印象。

黃守東指選區大難接觸選民

去屆以獨立身分出戰灣仔軒尼詩選區的黃守東，在今次區選中以新民黨名義出戰，兩次都敗北而回。他在選舉結束後表示感謝選民支持，亦尊重選民選擇。他認為在新選制下選區比以往大，在接觸選民方面有困難，會研究今次落敗原因和總結經驗。對於電子選民登記冊系統故障是否影響其選情，黃認為或多或少有影響，但因發生時間較短，需審視影響有多大。

（區議會選舉）