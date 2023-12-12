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香港新方向5人出戰1人開齋 張欣宇：打破傳統格局

【明報專訊】傳統建制政黨於今屆區議會選舉滿載而歸，各派出一人參選的小型政黨如實政圓桌、民主思路及紫荊黨則全軍覆沒；派5人出戰的香港新方向則有一人當選，憑陳燕君在天水圍南及屏夏為該黨取得首個區議會議席。香港新方向立法會議員張欣宇滿意結果，稱雖然數字上的當選率偏低，但該黨在各區均面對強大團體，「打破傳統的格局」。

香港新方向派5人參加地區直選，分別在天水圍、北區、黃大仙及九龍城出戰，最後只於元朗天水圍南及屏廈選區取一席。張欣宇稱，各區對手都是大黨，認為成績符合預期，甚至更多。他推測，因新方向於新界已服務一段時間，以至可於元朗打破傳統格局，但對於北區落敗感可惜。九龍方面，張說非新方向覆蓋的地區，喜見兩名候選人共獲逾萬票。他說，「我們不甘於做光譜中的小部分、保持一個小黨定位」，期望未來可擴大服務地區。

民建聯姚銘盧婉婷膺票王票后

今次區選「票王」和「票后」同屬民建聯，分別是姚銘及盧婉婷。盧婉婷以22,775票於青衣選區連任，她表示勝利不僅是依靠個人，而有賴團隊和地區樁腳支持。她提及票站系統出問題令部分選民投不到票，認為當局要多檢討。對於未來方向，她說會與地委會界別和委任區議員做好協調和分工。

告急穆家駿得票高落選者逾倍

在競爭激烈的灣仔區，民建聯穆家駿早在投票日前約一周已告急，最終得票較同區落選者高逾倍。他於選後表示，當時不少謠言稱民建聯已夠數，「告急」是希望呼籲支持者投票。本身是中學教師的穆家駿被問到會否考慮辭職，他說黨內也有區議員兼任教師，未來會相應調整教師工作。

無黨派李碧儀連任：市民撐深耕

現任灣仔區議員李碧儀成功連任，她在選後表示自己無黨派，而今次選舉亦由小選區轉為大選區，故自己「跑」了很多地方，形容今次參選花了200%氣力完成。她認為今次當選反映市民支持深耕細作的議員；在改制後的區選有無黨派者當選，亦證明制度下的多元。

（區議會選舉）

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