民建聯取109席 少立選20萬票 工聯得票有進帳 陳克勤：區選立選不能直比

劉兆佳：選民或感不及立選重要

綜觀各政黨取得議席數目，在地區直選方面，民建聯在44區各派1人，共取41席；工聯會派25人取18席；新民黨派17人取5席；經民聯有4席；自由黨有5席；公屋聯會2席；分別派3人及5人出選的專業動力及香港新方向各取1席（見表3）。至於派出1人參選的民主思路、實政圓桌、紫荊黨皆空手而回。地委會界別方面，民建聯取68席最多，其次是取10席的新民黨。

對比各政黨2021年立法會選舉得票，民建聯今次區選得票跌幅最大，減少近20萬張。劉兆佳認為「（區選）是一個地區性選舉，投票率是較全港性選舉低」，自然較少選民投票。

陳克勤認為市民投票受不同情况影響，立法會關乎全港政策，不能與區選直接比較。他說，今次區選成績合乎預期，形容選舉氣氛熱烈，加上政府宣傳，已達到預期效果。他承認電子選民登記冊系統故障有影響選票，但認為適當延長投票時間已抵銷不便。

新民黨港島8席全失

葉劉：新制下需公屋區深耕

新民黨主席葉劉淑儀稱系統故障影響該黨成績，而延長投票時間令部分大政黨可以「洗樓」找選民投票，惟她暫時不考慮作選舉呈請，留待選管會公布調查報告。對於港島區8席全失，她表示新制下部分選區範圍擴大至公屋區，候選人只有數月接觸選民，強調要在區議會勝選需「深耕」。對於該黨整體取得15席，她形容是「大豐收」。

自由黨主席邵家輝對該黨整體得勝率表示非常滿意。黨魁張宇人認為，若非前晚電子選民登記冊系統故障，相信投票率會更高，甚至超過三成。被問到會否向政府推薦自由黨成員成為委任區議員，他回應是「秘密」。

經民聯黨主席盧偉國說，改制後要跨區拉票是一大困難，但相信隨新模式繼續推行，部分問題會於下屆消除。

明報記者

（區議會選舉）