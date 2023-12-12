明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

民建聯取109席 少立選20萬票 工聯得票有進帳 陳克勤：區選立選不能直比

【明報專訊】區議會選舉結果昨日出爐，民建聯在地區直選及地區委員會界別共取得109席，惟對比政黨政團於2021年立法會選舉所得票數，民建聯得票跌幅最大，減少近20萬選票（見表1）；新民黨得票亦減少逾5萬票，工聯會今次得票則有進帳。民建聯主席陳克勤強調，市民投票受不同情况影響，立法會選舉關乎全港政策，不能與區選直接比較。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，區選是地區性質選舉，部分選民或認為不及立法會選舉重要，故投票率較低，强調兩者差距不大。

劉兆佳：選民或感不及立選重要

綜觀各政黨取得議席數目，在地區直選方面，民建聯在44區各派1人，共取41席；工聯會派25人取18席；新民黨派17人取5席；經民聯有4席；自由黨有5席；公屋聯會2席；分別派3人及5人出選的專業動力及香港新方向各取1席（見表3）。至於派出1人參選的民主思路、實政圓桌、紫荊黨皆空手而回。地委會界別方面，民建聯取68席最多，其次是取10席的新民黨。

對比各政黨2021年立法會選舉得票，民建聯今次區選得票跌幅最大，減少近20萬張。劉兆佳認為「（區選）是一個地區性選舉，投票率是較全港性選舉低」，自然較少選民投票。

陳克勤認為市民投票受不同情况影響，立法會關乎全港政策，不能與區選直接比較。他說，今次區選成績合乎預期，形容選舉氣氛熱烈，加上政府宣傳，已達到預期效果。他承認電子選民登記冊系統故障有影響選票，但認為適當延長投票時間已抵銷不便。

新民黨港島8席全失

葉劉：新制下需公屋區深耕

新民黨主席葉劉淑儀稱系統故障影響該黨成績，而延長投票時間令部分大政黨可以「洗樓」找選民投票，惟她暫時不考慮作選舉呈請，留待選管會公布調查報告。對於港島區8席全失，她表示新制下部分選區範圍擴大至公屋區，候選人只有數月接觸選民，強調要在區議會勝選需「深耕」。對於該黨整體取得15席，她形容是「大豐收」。

自由黨主席邵家輝對該黨整體得勝率表示非常滿意。黨魁張宇人認為，若非前晚電子選民登記冊系統故障，相信投票率會更高，甚至超過三成。被問到會否向政府推薦自由黨成員成為委任區議員，他回應是「秘密」。

經民聯黨主席盧偉國說，改制後要跨區拉票是一大困難，但相信隨新模式繼續推行，部分問題會於下屆消除。

明報記者

（區議會選舉）

相關字詞﹕政黨 區議會選舉

上 / 下一篇新聞