港澳辦：選舉公正有序 「終結外部勢力圖謀」

港澳辦稱重塑的區議會制度將為香港「由治及興」築牢制度支撐，當中包括區議會將準確落實《基本法》規定，徹底擺脫「政治化、民粹化」紛爭泥潭；新選制完善參選人資格審查，徹底終結反中亂港分子及其背後美西方等外部勢力奪取特區管治權的圖謀。

中聯辦國安公署賀成功舉辦

港澳辦聲明未提到電子選民登記冊系統故障。中聯辦聲明提到，「在投票站電子系統發生故障、投票輪候時間延長的情况下，仍能耐心對待、積極投票，表達對區議會新選制的堅定支持、對共建美好社區和實現良政善治的期待，非常值得點讚。」

中聯辦表示，今次區選為完善選制後幾場選舉的「收官之作」，展現良性競爭、理性務實、富有建設性的選舉文化，體現「君子之爭」。

國安公署的祝賀聲明表示，選舉結果充分表明，不斷完善一國兩制制度體系，「有國安法治為特區民主發展重回正軌保駕護航」，香港正走出「泛政治化泥沼」，全社會達成安定團結最大共識。

（區議會選舉）