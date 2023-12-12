區選投票率27.5% 中產區跌幅大 一成舊制選區高於前年立選 集中公屋鄉郊

投票率新低 119萬人投票

今屆區選因電子選民登記冊故障，延長投票時間一個半小時，最終有1,193,193名選民投票，投票率27.54%；無效選票約2.2萬張，佔投票人數1.8%。選管會昨未公布投票日晚上7時半後的按小時投票人數，被問到「加時」期間有多少選民投票，選管會主席陸啟康稱由於晚上改以紙本選民冊派票，暫未有相關數字。

本報記者按舊制選區整合統計各區投票率，剖析建制派在不同地區的動員能力。綜觀341個可作有效比較的小區（見圖），44區投票率較前年立選增加，佔整體逾一成，主要集中在公屋及鄉郊區。其中青衣長康及將軍澳北德明今屆投票率分別為35.04%及34.79%，分別較前年立選增逾5個百分點，是增幅最大的舊選區。

投票率三甲選區 現議員皆建制

按舊制選區計算，投票率三甲為觀塘北雙順、青衣長亨、深水埗西蘇屋，分別達45.72%、43.78%、42.87%，均較前年立選增長逾3個百分點。3區現任區議員均為建制派，今屆在直選競逐連任。在觀塘北當選的現雙順區議員符碧珍說今屆沒有額外動員工作，估計由於她參選，故催票能力高於立選，不少居民冀投票支持她的工作。

愉景薄扶林跌10百分點

另一邊廂，184區跌幅大於整體，佔54%，當中64區跌幅超過5個百分點。中高產地區投票率跌幅較大，荃灣愉景及南區薄扶林投票率分別僅21.8%及22.87%，較前年大跌10個百分點，是各區中跌幅最大；灣仔司徒拔道、南區海灣、油尖旺九龍站的投票率均跌逾7個百分點。

田北辰：中產失投票誘因

學者：政府谷票反致煩厭

曾任愉景區議員的實政圓桌立法會議員田北辰觀察到，今屆中產區投票率跌幅大於公屋區，分析中產選民一向較受社會氣氛影響，現時社會不談政治，區會對經濟發展功能有限，令中產不關心區選。他又說不少中產反映不清楚新制，他認為區議會改制後失去部分功能，中產覺得政府未必聆聽區議員意見，便失去投票誘因。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，中產階層較重視民主、多元等價值，惟今屆民主派未能「入閘」，情况較前年立選非建制派仍能參選更差，降低中產投票意欲。他指當局不斷催谷市民投票，傳達投票代表支持政府的信息，反而導致中產煩厭。

全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，今屆區選投票者主要是「愛國愛港的支持者」，反觀中產和年輕選民主要支持民主派，他們不想支持區議會改制，亦沒有與自身立場相同的候選人，遂不投票，情况是預期之內。

明報記者 鄭啟智 陳亦瀅 潘明卉 郭曉欣

（區議會選舉）

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