明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

區選投票率27.5% 中產區跌幅大 一成舊制選區高於前年立選 集中公屋鄉郊

【明報專訊】改制後首場區議會選舉落幕，「加時」後最終投票率為27.54%，見歷屆區選新低，較前年立法會選舉被視為建制派「基本盤」投票率的30.2%，少2.66個百分點。本報按舊制選區分析各區投票率變化，發現一成多區的投票率較前年立選升，包括多個公屋及鄉郊區；有近兩成分區投票率跌幅逾5個百分點，集中在中產地區。學者分析上屆立選個別非建制派和中間派仍能參選，今屆候選人「清一色」屬建制，導致較支持民主派的中產選民投票意欲減少。

投票率新低 119萬人投票

今屆區選因電子選民登記冊故障，延長投票時間一個半小時，最終有1,193,193名選民投票，投票率27.54%；無效選票約2.2萬張，佔投票人數1.8%。選管會昨未公布投票日晚上7時半後的按小時投票人數，被問到「加時」期間有多少選民投票，選管會主席陸啟康稱由於晚上改以紙本選民冊派票，暫未有相關數字。

本報記者按舊制選區整合統計各區投票率，剖析建制派在不同地區的動員能力。綜觀341個可作有效比較的小區（見圖），44區投票率較前年立選增加，佔整體逾一成，主要集中在公屋及鄉郊區。其中青衣長康及將軍澳北德明今屆投票率分別為35.04%及34.79%，分別較前年立選增逾5個百分點，是增幅最大的舊選區。

投票率三甲選區 現議員皆建制

按舊制選區計算，投票率三甲為觀塘北雙順、青衣長亨、深水埗西蘇屋，分別達45.72%、43.78%、42.87%，均較前年立選增長逾3個百分點。3區現任區議員均為建制派，今屆在直選競逐連任。在觀塘北當選的現雙順區議員符碧珍說今屆沒有額外動員工作，估計由於她參選，故催票能力高於立選，不少居民冀投票支持她的工作。

愉景薄扶林跌10百分點

另一邊廂，184區跌幅大於整體，佔54%，當中64區跌幅超過5個百分點。中高產地區投票率跌幅較大，荃灣愉景及南區薄扶林投票率分別僅21.8%及22.87%，較前年大跌10個百分點，是各區中跌幅最大；灣仔司徒拔道、南區海灣、油尖旺九龍站的投票率均跌逾7個百分點。

田北辰：中產失投票誘因

學者：政府谷票反致煩厭

曾任愉景區議員的實政圓桌立法會議員田北辰觀察到，今屆中產區投票率跌幅大於公屋區，分析中產選民一向較受社會氣氛影響，現時社會不談政治，區會對經濟發展功能有限，令中產不關心區選。他又說不少中產反映不清楚新制，他認為區議會改制後失去部分功能，中產覺得政府未必聆聽區議員意見，便失去投票誘因。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，中產階層較重視民主、多元等價值，惟今屆民主派未能「入閘」，情况較前年立選非建制派仍能參選更差，降低中產投票意欲。他指當局不斷催谷市民投票，傳達投票代表支持政府的信息，反而導致中產煩厭。

全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，今屆區選投票者主要是「愛國愛港的支持者」，反觀中產和年輕選民主要支持民主派，他們不想支持區議會改制，亦沒有與自身立場相同的候選人，遂不投票，情况是預期之內。

明報記者 鄭啟智 陳亦瀅 潘明卉 郭曉欣

（區議會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞