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要聞

陳國基：投票率無「硬指標」 區選繽紛日未計開支

【明報專訊】區議會選舉昨舉行，不少政商界名人先後到不同票站投票及打卡，其後也繼續以不同方式宣傳投票信息。政務司長陳國基昨晨表示，政府對投票率沒有「硬指標」，亦沒有估計投票率。對於籌辦區選繽紛日及音樂匯演開支，陳國基稱，未有計算相關開支，又指政府籌辦活動是希望市民開心，目標非令投票率「高多少低多少」，政府花錢「應使則使」，而區議會選舉對市民和社會很重要，認為「花一點錢值得」。

區選重要「值得花錢」

特首李家超則表示，在新的選舉制度下，有一個履職監察系統，確保選出來的區議員稱職，及符合市民期望和要求。

昨舉行的區議會選舉，多名政府高官及政經名人均前往投票，並於社交平台上載相片，顯示自己在票站外「打卡」，或手持心意卡拍照，並呼籲市民投票。

李家超與太太林麗嬋昨早9時許到中區高主教書院票站投票，完成投票後，二人獲發區選心意卡。

李家超伉儷中區投票

稱新制確保香港國家利益

李家超表示，政府完善地區治理體系後的區議會，選出的區議員都會符合香港整體利益，不會背叛香港利益、國家利益，亦會照顧好地區利益。李又表示，區選是落實「愛國者治港」原則的最後一塊拼圖，確保香港整個治理體系符合「一國兩制」要求。

全國政協常委唐英年昨早到九龍塘票站投票後表示，今次區議會選舉是愛國者治港及完善香港選舉制度安排的重要一步，讓區議會重回原先的地區諮詢組織定位，又指區議員是非常重要的角色，應「急市民所急」。

全國政協副主席、前行政長官梁振英昨投票後表示，根據《基本法》，區議會協助政府做好地區管理工作，令出行更方便、公共衛生做得更好、社會秩序更好，交通亦更方便。

（區議會選舉）

相關字詞﹕陳國基 區選繽紛日 李家超 完善地區治理 區議會選舉

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