禁區縮 違規未阻 狄志遠：前所未見

選管會：範圍選舉主任決定

記者昨在元朗市中心選區發現，鳳琴街體育館票站外禁拉票區內，有3支印有當區民建聯候選人徐君紹的宣傳旗及兩個易拉架。區議會選舉活動指引列明，除經選舉主任批准展示的非流動選舉廣告或獲准許的活動外，任何人不得在禁拉票區內拉票，包括展示或佩戴任何宣傳物品，暫未知徐君紹有否獲得批准展示宣傳物品。

疑禁區拉票 雷有得：街坊打招呼

身兼東區滅罪委員會委員的新民黨太北選區候選人雷有得，昨在地委會界別的顯理中學票站投票後，於票站門外禁拉票區附近脫下外套、現出印有其名字的選舉衣物向選民揮手。翻查選管會投票站和禁拉票區地圖，該處屬禁拉票區範圍。雷回應稱，該票站不是直選票站，自己非刻意在該處拉票，而是在沒有禁拉票區告示範圍外除下外套，街坊向他打招呼當然要回應，如有錯誤感到抱歉。

多人屯門觀塘禁區宣傳未見阻攔

有候選人用揚聲器宣傳，聲音傳入禁拉票區亦涉嫌違反指引。屯門西候選人鄧德成與立法會議員何君堯於區內拉票，包括馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學投票站對面馬路，雖位於禁拉票區外，惟記者於票站門口仍可聽到其擴音器拉票聲音，但未見有職員阻止。

另外，記者在觀塘北彩頤居禮堂票站外，目擊當區無申報政治聯繫的候選人潘楚文，以及民建聯譚肇卓的宣傳車，一邊以揚聲器播放宣傳錄音，一邊駛過票站對出屬禁拉票區的彩霞道路面。指引同樣列明，禁拉票區內及鄰近範圍內，禁止使用揚聲器或擴音器或進行任何活動，引致所發出的聲音在禁拉票區內亦可聽到。

狄志遠倡仿外國設冷靜期

對於今屆區選禁拉票區範圍縮小，狄志遠表示不清楚政府動機，措施亦未曾諮詢立法會，認為若「谷投票率無所不用其極」，將過去好的做法推翻，值得政府再三思，他建議政府可參考外國做法，選舉當日設冷靜期，禁止候選人宣傳。

（區議會選舉）