明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

禁區縮 違規未阻 狄志遠：前所未見

【明報專訊】今屆區選直選票站的禁止拉票區範圍普遍縮減，選管會主席陸啟康昨稱，據現行法例，劃分禁拉票區屬選舉主任決定，選管會不可過問，未回應縮小禁拉票區會否優待候選人。本報記者分別於4個地方選區票站外，發現有候選人疑似違反指引，在禁拉票區宣傳。立法會議員狄志遠稱，是次區選的拉票及宣傳播音好近票站，以往有人經過票站門口聽到廣播，便立刻被阻止，形容今次宣傳手法「以前未見過」。

選管會：範圍選舉主任決定

記者昨在元朗市中心選區發現，鳳琴街體育館票站外禁拉票區內，有3支印有當區民建聯候選人徐君紹的宣傳旗及兩個易拉架。區議會選舉活動指引列明，除經選舉主任批准展示的非流動選舉廣告或獲准許的活動外，任何人不得在禁拉票區內拉票，包括展示或佩戴任何宣傳物品，暫未知徐君紹有否獲得批准展示宣傳物品。

疑禁區拉票 雷有得：街坊打招呼

身兼東區滅罪委員會委員的新民黨太北選區候選人雷有得，昨在地委會界別的顯理中學票站投票後，於票站門外禁拉票區附近脫下外套、現出印有其名字的選舉衣物向選民揮手。翻查選管會投票站和禁拉票區地圖，該處屬禁拉票區範圍。雷回應稱，該票站不是直選票站，自己非刻意在該處拉票，而是在沒有禁拉票區告示範圍外除下外套，街坊向他打招呼當然要回應，如有錯誤感到抱歉。

多人屯門觀塘禁區宣傳未見阻攔

有候選人用揚聲器宣傳，聲音傳入禁拉票區亦涉嫌違反指引。屯門西候選人鄧德成與立法會議員何君堯於區內拉票，包括馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學投票站對面馬路，雖位於禁拉票區外，惟記者於票站門口仍可聽到其擴音器拉票聲音，但未見有職員阻止。

另外，記者在觀塘北彩頤居禮堂票站外，目擊當區無申報政治聯繫的候選人潘楚文，以及民建聯譚肇卓的宣傳車，一邊以揚聲器播放宣傳錄音，一邊駛過票站對出屬禁拉票區的彩霞道路面。指引同樣列明，禁拉票區內及鄰近範圍內，禁止使用揚聲器或擴音器或進行任何活動，引致所發出的聲音在禁拉票區內亦可聽到。

狄志遠倡仿外國設冷靜期

對於今屆區選禁拉票區範圍縮小，狄志遠表示不清楚政府動機，措施亦未曾諮詢立法會，認為若「谷投票率無所不用其極」，將過去好的做法推翻，值得政府再三思，他建議政府可參考外國做法，選舉當日設冷靜期，禁止候選人宣傳。

（區議會選舉）

相關字詞﹕禁止拉票區 選管會 區議會選舉

上 / 下一篇新聞