觀塘北投票率逾30% 中產屋苑較冷淡

前年立選最旺票站

順利紀律部隊宿舍達六成

觀塘北選區涵蓋秀茂坪、安達臣道發展區、順利邨一帶，截至昨晚7時半投票率為44個選區中最高，為30.01%。其中區內的順利紀律部隊宿舍會所票站，前年立法會選舉投票率為66.57%，是當屆全港投票率最高的票站，截至昨晚9時半投票率為59.71%。警務處副處長陳俊燊與警察隊員佐級協會主席林志偉，昨到順利紀律部隊宿舍派發傳單，呼籲公務員和親友投票。

70多歲的選民蘇先生昨晚於觀塘北的順利社區中心票站投票，表示自有選舉以來每屆都投票，認為是次選舉氣氛不錯，政府的宣傳令氣氛更好，沿路候選人宣傳頗多，「為了香港好所以就要投票」。

至於過去選舉投票率較高的多個「中產屋苑」，今屆投票率亦低於整體（見圖）。改制前的海晉選區位於將軍澳南，2019年區選投票率全港最高，達84.27%，但在2021年立法會選舉改制後投票率26.96%，今屆截至昨晚9時半投票率為23.55%。

（區議會選舉）