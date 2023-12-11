明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

觀塘北投票率逾30% 中產屋苑較冷淡

【明報專訊】今屆區選地區直選劃分為44個新選區，本報選取焦點投票站分析今屆區選投票率。截至昨晚7時半，投票率最低為沙田西，僅21.44%；投票率最高為觀塘北，達30.01%，其中位於該區的順利紀律部隊宿舍會所票站，截至晚上9時半的投票率達59.71%。

前年立選最旺票站

順利紀律部隊宿舍達六成

觀塘北選區涵蓋秀茂坪、安達臣道發展區、順利邨一帶，截至昨晚7時半投票率為44個選區中最高，為30.01%。其中區內的順利紀律部隊宿舍會所票站，前年立法會選舉投票率為66.57%，是當屆全港投票率最高的票站，截至昨晚9時半投票率為59.71%。警務處副處長陳俊燊與警察隊員佐級協會主席林志偉，昨到順利紀律部隊宿舍派發傳單，呼籲公務員和親友投票。

70多歲的選民蘇先生昨晚於觀塘北的順利社區中心票站投票，表示自有選舉以來每屆都投票，認為是次選舉氣氛不錯，政府的宣傳令氣氛更好，沿路候選人宣傳頗多，「為了香港好所以就要投票」。

至於過去選舉投票率較高的多個「中產屋苑」，今屆投票率亦低於整體（見圖）。改制前的海晉選區位於將軍澳南，2019年區選投票率全港最高，達84.27%，但在2021年立法會選舉改制後投票率26.96%，今屆截至昨晚9時半投票率為23.55%。

（區議會選舉）

相關字詞﹕區議會選舉 區選投票率

上 / 下一篇新聞