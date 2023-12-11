觀塘北投票率逾30% 中產屋苑較冷淡

【明報專訊】今屆區選地區直選劃分為44個新選區，本報選取焦點投票站分析今屆區選投票率。截至昨晚7時半，投票率最低為沙田西，僅21.44%；投票率最高為觀塘北，達30.01%，其中位於該區的順利紀律部隊宿舍會所票站，截至晚上9時半的投票率達59.71%。
前年立選最旺票站
順利紀律部隊宿舍達六成
觀塘北選區涵蓋秀茂坪、安達臣道發展區、順利邨一帶，截至昨晚7時半投票率為44個選區中最高，為30.01%。其中區內的順利紀律部隊宿舍會所票站，前年立法會選舉投票率為66.57%，是當屆全港投票率最高的票站，截至昨晚9時半投票率為59.71%。警務處副處長陳俊燊與警察隊員佐級協會主席林志偉，昨到順利紀律部隊宿舍派發傳單，呼籲公務員和親友投票。
70多歲的選民蘇先生昨晚於觀塘北的順利社區中心票站投票，表示自有選舉以來每屆都投票，認為是次選舉氣氛不錯，政府的宣傳令氣氛更好，沿路候選人宣傳頗多，「為了香港好所以就要投票」。
至於過去選舉投票率較高的多個「中產屋苑」，今屆投票率亦低於整體（見圖）。改制前的海晉選區位於將軍澳南，2019年區選投票率全港最高，達84.27%，但在2021年立法會選舉改制後投票率26.96%，今屆截至昨晚9時半投票率為23.55%。