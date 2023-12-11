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地委界別投票率96.92% 北區100% 深水埗最低

【明報專訊】今屆區選新增地區委員會界別，由逾2500名分區委員會、防火委員會、滅罪委員會（俗稱三會）成員，以「全票制」選出176名地委會界別區議員。地委會界別投票昨於下午2時半結束，共有2454人投票，投票率為96.92%，即有78人無投票。全港各區中，只有北區地委會達100%投票率，最低則為深水埗區，投票率94.02%。本報記者發現在東區的票站外，亦見有選民在投票後，手持政府派發的心意卡拍照留念。

民青局3官員「打卡」谷票

本報記者昨在東區地委會界別票站顯理中學觀察，民政及青年事務局副局長梁宏正、局長政治助理張進樂、常任秘書長林雪麗曾於中午時分抵達票站，約5分鐘後步出，前往和富道休憩花園一帶，與印有呼籲投票字樣的易拉架拍照「打卡」，隨後分批離開，歷時約半小時。隨後民青局的facebook上，亦提到該局昨日巡視18區的地委會票站情况。

記者走訪數個港島區的地委會票站，發現每區都有少數選民無投票。在中西區和東區，最多人投票的時段為早上8時半至9時，分別有54和44人；兩區最少人投票的時段均在下午1時半至2時半，分別只有2人和5人。灣仔區方面，最多人投票的時段為上午9時半至10時半，有33人；最少人時段則同樣在下午1時半至2時半。

港島各區均有人無投票

在東區地委會界別票站顯理中學外，每當有市民進內欲投票，職員均會向其查詢是否地委會界別選民，即使有非地委會選民抵票站，職員亦會讓其進內，幫忙查閱所屬票站。地委會界別的選民在投票後，同樣獲發心意卡，故最終取得兩張心意卡。記者留意到有選民在投票後手持心意卡，在票站外拍照留念，即使在禁拉票區範圍內打卡，亦未見有職員阻止。投票結束後，職員在票站外貼上告示，告知選民地委會界別投票已結束。

（區議會選舉）

相關字詞﹕區議會選舉 區選投票率

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