九成長者中心接送投票 議員指難監察 孫玉菡稱安排只求便利 陸啟康稱有投訴會跟進

有長者稱不識候選人

社署早前邀請長者中心為會員提供便利投票措施，包括安排交通工具及人手接送等，中心會獲提供一筆過2萬元資助，至昨日共逾九成、即190間長者中心參與。狄志遠昨巡視黃大仙3間長者中心，一間有接送長者，但無人問津。他認為措施成效不理想，無法鼓勵更多長者投票。

位於荃灣的樂善堂尹立強敬老鄰舍中心昨安排兩輛復康巴士，上午接送約20名長者到區內票站。隨車的林婆婆投票後說，自己「年年都投」，今次主動聯絡長者中心，而中心沒提供「獎勵」，她希望「做好市民，香港人要盡責任」。不過，她承認事前無研究候選人資料，投票準則是「我知道他做什麼，幫我們香港市民啦」，又稱「個個（候選人）都好的，我心目中要選那個就那個。」

至於會否希望下次選舉有相同安排，林婆婆說：「都唔知道下屆點呀，自己幾廿歲。」另一隨車的80歲李婆婆認為今次安排「好好，很方便」，希望下次繼續。

孫玉菡昨早隨樂善堂專車接送長者，多次強調措施唯一目的是便利長者，社署有向中心發指引要求保持中立，不可影響投票意向；他又稱，如中心董事局成員或相關人員與選舉有關，一律不可參與接送。被問是否有指引以便毋須監察接送過程、對違規中心有否罰則等，孫稱「絕對相信」中心會嚴格遵從指引，又稱當局在檢視效果後，決定會否推展至其他選舉。

狄志遠：「無心」舉動或惹漩渦

選管會主席陸啟康承認無法監察所有選舉活動，強調若有任何投訴，選管會一定跟進。狄志遠則說，社署新指引提及不要牽涉「政治」，但認為現况下無法監管，他舉例，票站會有候選人代表監察票站工作人員工作，而接送只能靠機構自行安排，擔心機構「無心」的舉動，會被認為不公平，令機構捲入政治漩渦，但暫未收到有相關投訴。

明報記者

（區議會選舉）