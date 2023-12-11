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新丁接棒 日落區10小時

【明報專訊】觀塘東南選區是備受注目選區之一，有兩名候選人、公屋聯會龐智笙及工聯會簡銘東競逐連任。觀塘區議會主席、民建聯柯創盛轉戰觀塘中，原區交棒給首次參選的黨友陳嘉文競逐。陳昨獲多名黨友站台，包括李慧琼和陳鑑林，他說接棒「一定有壓力」、「無話一定會贏」，會努力爭取支持。

記者昨在該選區各票站未見候選人或其競選團隊打告急牌，當區選民黃小姐昨晚投票後形容今年氣氛「無咁激烈」，認為政府毋須大事宣傳，「會投嘅點都會投，唔投點都唔會投」。另一選民陳小姐昨晚約9時，於油塘社區會堂票站投票，她稱是次選舉「好好氣氛」，以往曾於地方選舉投票，對比以往選舉，候選人拉票有「積極啲」，但認為政府的宣傳措施無助增加投票意欲。

選民稱氣氛「無咁激烈」 政府宣傳無助谷票

陳嘉文昨於藍田啟田商場外街站呼籲選民投票，獲民建聯多名現任及前立法會議員站台，旁有工聯會街站。記者到當區票站外觀察，四周只有地鐵站出口、屋苑平台等位置有宣傳品，或拉票的工作人員，未如以往宣傳品佈滿街道。

作為新丁，陳嘉文向本報稱，她每日於區內設8至10個街站，花逾10小時落區接觸市民。對於選情，她稱民建聯團隊一同服務社區，對黨有信心，會努力爭取支持。面對兩名現任議員競爭，她稱不視兩人為對手，「大家是君子之爭」。

（區議會選舉）

相關字詞﹕民建聯 工聯會 公屋聯會 觀塘 區議會選舉

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