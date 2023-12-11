四大黨互撼 難測選情 候選人拉票 保安交涉

義工指保安不公 陳榮恩江卓姿否認

南區東南4名候選人是民建聯林浩瑋、工聯會陳榮恩、現任區議員的自由黨梁進及新民黨江卓姿。本報現場觀察，昨傍晚接近7時，陳榮恩及江卓姿一度相距十餘米同時拉票，有穿保安制服者上前與工聯會義工交涉，其後有義工對記者說，該保安不准他們「喺度擺（宣傳品）」，但允許新民黨，認為有失公平。不過，記者其後分別向陳、江二人問及此事，兩人皆否認，陳強調保安只希望他們降低音量，避免滋擾居民。

江卓姿昨乘坐開篷車在鴨脷洲區巡遊拉票，她表示新民黨服務南區已超過10年歷史，對自己選情有信心，但至傍晚她對記者表示已「告急」，指選區變大後，投票率更難預測，擔心議席不保。江形容四黨競爭激烈，「每個人都有唔同心水」，亦說選區變大後，4名候選人的選情趨向差不多。江又說，昨日拉票時，經常至少有3個黨的候選人同時在場。

（區議會選舉）