明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

四大黨互撼 難測選情 候選人拉票 保安交涉

【明報專訊】今屆區議會選舉，南區東南選區出現四大黨爭雄局面，4名候選人分別來自不同建制派政黨，包括最大黨民建聯，以及工聯會、自由黨和新民黨。本報記者昨傍晚到該區發現部分屋邨、巴士站附近空地4黨同時「插旗」拉票，4名候選人的義工此起彼伏對過路人叫喊「請投×號」。晚上部分候選人「洗樓」拉票。曾有穿保安制服者上前與工聯會候選人陳榮恩及其團隊交涉，陳透露對方着他們「細聲點」，又強調與其他政黨「良性競爭」。

義工指保安不公 陳榮恩江卓姿否認

南區東南4名候選人是民建聯林浩瑋、工聯會陳榮恩、現任區議員的自由黨梁進及新民黨江卓姿。本報現場觀察，昨傍晚接近7時，陳榮恩及江卓姿一度相距十餘米同時拉票，有穿保安制服者上前與工聯會義工交涉，其後有義工對記者說，該保安不准他們「喺度擺（宣傳品）」，但允許新民黨，認為有失公平。不過，記者其後分別向陳、江二人問及此事，兩人皆否認，陳強調保安只希望他們降低音量，避免滋擾居民。

江卓姿昨乘坐開篷車在鴨脷洲區巡遊拉票，她表示新民黨服務南區已超過10年歷史，對自己選情有信心，但至傍晚她對記者表示已「告急」，指選區變大後，投票率更難預測，擔心議席不保。江形容四黨競爭激烈，「每個人都有唔同心水」，亦說選區變大後，4名候選人的選情趨向差不多。江又說，昨日拉票時，經常至少有3個黨的候選人同時在場。

（區議會選舉）

相關字詞﹕新民黨 工聯會 民建聯 自由黨 南區 區議會選舉

上 / 下一篇新聞