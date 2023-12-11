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「無鐵票」莊豪鋒致電選民洗樓拉票

【明報專訊】屯門西選區4人爭兩席，4人昨午於區內多處拉票，全部均稱選情告急。其中實政圓桌唯一候選人莊豪鋒形容投票氣氛較冷淡，相信與改制有關；報稱無政黨的候選人鄧德成稱，改制存在很多不明影響因素，事後需檢討自己不足之處，但支持改制。

莊豪鋒昨與實政圓桌召集人田北辰一同拉票，莊認為各黨拉票情况未如以往激烈，但屬意料之中，相信與新選舉制度、市民不熟悉新候選人等因素有關。他認為影響其選情的主因是投票率未夠高，「我哋無鐵票，唯一勝算是投票率高」，因此會親自致電選民呼籲投票，亦到附近各屋邨等傳統建制派票倉「洗樓」。

指投票冷淡 憂投票率低礙勝算

田北辰預料今屆投票率較以往低，稱接獲市民反映不明白新區議會功能，認為今次結果值得關注，反映市民如何看待新的區議會。對於實政圓桌只有一名候選人，田希望提名過程將來有改善，只須確認參選人為愛國者，以容納愛國之下更闊的政治光譜。

鄧德成昨獲立法會議員何君堯協助在屯門多區拉票至晚上。鄧下午一度表示票數大幅落後其中兩名候選人，但稱有預計相關情况，仍會保持信心 ，過往曾在逆境下達標。對於今年改制，他說存在很多不明影響因素，事後也需檢討自己不足之處。

民建聯候選人鍾健峰表示，該黨在屯門西服務多年，希望可獲街坊支持，稱對選情有信心。工聯會候選人徐帆亦稱，服務市民廿多年，相信可獲街坊認同，又提及政綱以社區民生為主，亦是屯門西選區唯一勞工界代表等優勢。

（區議會選舉）

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