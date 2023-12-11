焦點區大黨爭雄 名人告急牌盡出

宋芝齡攜犬造勢

李碧儀哽咽告急

五雄角力的灣仔選區競爭氣氛濃烈，其中4名候選人昨拉票時「群星拱照」，由多名知名政界人物站台，但仍宣布告急，競逐連任的李碧儀更一度哽咽落淚。餘下的獨立候選人李文偉稱難評估選情，故無法打告急牌；被問對外間視他為該區「炮灰」有何回應時，其助理嘗試攔截他回答，但李最終沒有理會，稱其選舉陣容、市民支持度已「超出自己範圍」感樂觀。

群星拱照 4候選人均告急

民建聯穆家駿昨兩度見記者，獲該黨創黨主席曾鈺成、現任主席陳克勤及立法會議員梁熙等現身支持。他傍晚稱無法評估選情，就如自己作為教師經常說「未考完試、未派卷都未知成績」。在投票日前已告急的他解釋，坊間謠傳民建聯夠票，故需呼籲支持者投票；被問到完善選舉制度後是否仍有不公平，他說「不論什麼選舉情况下也有不同說法」，指民建聯始終是大黨，「如果個個都說民建聯夠票就不會出來支持我們」。

競逐連任的李碧儀昨亦稱有傳言指她夠票，批評說法自私，中午宣布告急。她認為今次選舉理應是良性競爭，比併政綱和政績，說時哽咽落淚。她獲立法會議員謝偉俊、全國人大代表陳帆和林至穎、灣仔區議會主席黃宏泰站台。

以自由黨身分參選的藝人宋芝齡昨早與母親及愛犬在銅鑼灣崇光百貨外造勢，表示選情嚴峻；傍晚再獲自由黨立法會議員張宇人、邵家輝、李振強及易志明站台。上屆以獨立身分落選的黃守東，今屆加盟新民黨再戰灣仔，黨主席兼行會召集人葉劉淑儀協助拉票。葉太稱黃已在灣仔從事地區工作逾5年，籲選民全家總動員支持。

不理助手攔截 回應選情

李文偉：支持度「超出自己範圍」

一直無宣布告急的李文偉昨傍晚在灣仔站A3出口外拉票，向本報稱自己是新人，只能盡力而為，笑言有「五分一機會」當選。他說無理會其他政黨戰略，認為要做須做的事、關心社區、說好政綱；自己家族紮根灣仔70年，過去曾參與很多地區事務，如提供免費籃球和足球班，曾與藝人方力申環島遊。

李受訪期間，其助理多次在旁用手勢提示發言內容，又曾截停說話，教他回應。被問外間質疑他曝光率低、形容他為「炮灰」，助手嘗試攔截稱「你無得答的」，惟李無理會並說「私人講少少啦」，稱身為獨立候選人，現時陣容和支持度已「超出自己範圍」，感樂觀。

灣仔區議會共10席，包括兩席直選、4席地委會界別及4席政府委任。

明報記者

（區議會選舉）