「邊境票站」有稱跟團到 長年居滬者回港投票

鄰近邊境投票站位於距離上水站約200米的兩間中學，當局安排接駁巴士往來。本報記者昨早10時在上水站登上接駁巴士，上車前毋須提供選民證明，有職員則在車站呼籲市民步行到鄰近邊境投票站，稱「行過去都可以，好近，3分鐘」。車上有告示指嚴禁在車廂內舉行任何拉票活動。

政制及內地事務局長曾國衞昨早到上水站接駁巴士協助市民上車，之後巡視該兩個投票站，他說投票氣氛熾熱，「你睇都睇到啦，非常之熱鬧」。被問到投票率估算，他指政府沒特別估算，主要仍是確保投票過程順利及鼓勵市民繼續投票，又稱站內投票過程順利，秩序良好，選舉投訴數字方面無特別上升。

有年長者投票後問「係咪走得」

早上10時許，兩個鄰近邊境投票站均有大批市民進場投票，不少人帶上行李箱，有些人投票後未有即時離開現場，聚集一起等待其他人投完票才一起離開。有年長市民投票後隨機問站外人士「係咪走得」，該市民反問她有否「跟隊」，指「冇帶隊就散㗎喇」。移居上海十多年的吳先生稱，自己特意從上海坐飛機回香港投票，「作為一個香港公民，是否應該履行自己公民責任」，又形容投票是一種使命。他身上貼有「上海香港聯會」貼紙，稱「聯會都有團來」，但強調自己不是「跟聯會」，只是和數名朋友回港投票。

「支持政府」 打卡者囑拍「東華三院」

居於內地的林女士與鄰居結伴投票，並排隊到站外打卡位拍照，又叫幫助拍照的在場職員，相片要拍到「東華三院（票站校名）」。林表示今年安排很好，「入到來有車車你投票，好快！」她投票後會返回內地，被問到投票原因，她說要「支持政府」，又謂每次選舉均有投票，認為是公民責任。

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