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大匯演未減出境 北上者有投有不投

【明報專訊】區選投票日有不少港人北上，福田皇庭廣場人山人海，隨處可見港人身影。政府於區選前夕（周六）舉行大匯演籲市民留港，同時出境人數未有下跌，達36萬人次，與前一個周六相若。昨有港人表示北上前已順道在鄰近邊境投票站投票；有市民則到深圳探親購物，未有投票，反問「點解要投票」，亦不明白為何政府如此着緊投票率。

入境處數據顯示，上周六（9日）香港居民出境數字不跌反升，達364,089人次出境，比12月2日多679人；上周六經羅湖及落馬洲支線出境各佔約9.2萬及8萬人次，經機場的則約3.1萬人次。

皇庭廣場位於福田會展中心，經福田口岸乘坐兩個站可到達，該廣場設有超市「盒馬鮮生」，備受北上港人歡迎，昨日不時見到港人帶行李箱「掃貨」，有一家大小品嘗生蠔吃生果。

住北區的高太與年幼女兒到花店選購花束，她表示昨早北上前已到鄰近邊境投票站投票，形容投票氣氛熱鬧，花15分鐘才投完票。她稱約每半個月北上一次，認為深圳貨品性價比高，稍後會帶女兒到兒童公園遊玩。

憂有麻煩 妻籲夫勿稱「沒有投票」

港人陳先生到「盒馬鮮生」買蔬菜，自言不時周末會到深圳，昨晨已經到埗與居深圳的家人飲茶，回程時順道購物。他說深圳超市與香港的「quality真係差好遠」，內地性價比高一倍，同時強調到內地買蔬菜並非「貪平」。

有市民與妻子到超市購物，被問到北上前有否投票，他反問「點解要投票」，被問到意思為何，他笑言回答要避免違法，又反問「（政府）點解咁着緊投票」。他慨嘆香港「𠵱家搞成咁」，自己作為中年人「冇咩問題」，「過多一兩年就攞好多着數（福利）」，但年輕人卻不同。同行妻子則叫丈夫離開，不要稱「沒有投票」，擔心會有麻煩。

居屯門的港人布先生下午2時多到內地商場閒逛，自言多數會在假日北上。被問到為何不留港消費，他說「有時上來逛逛都很好，不用每次留在香港」，預計晚上6時許起程回港。被問到有否投票，他稱「返到過去先算，做好自己的事先」，稱投票在10時半才結束，強調會「趕得切」。

（區議會選舉）

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