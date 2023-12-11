家族十多人齊投 「遇家人諮詢，只說我建議」

李女士昨午與家人在九龍公園票站投票，今次區選與家族成員一同參與，「用我們手裏的一票，為香港做一點事」。她說投票標準首先是候選人要「為香港好」，其次「認同自己的中國人身分」，並會考慮候選人政綱是否真的為社區好，例如關注住屋及貧富懸殊問題。

李笑言今次投票有家人諮詢其投票意見，「會好小心，只會說『我建議』」。她又認為政府的「打卡點」設置很特別，以往都沒有，為投票增添氛圍，「今年氛圍好一點，上次就好像做賊般投完就走」。

投票少數族裔：關注旅客衛生等

非華裔Mohamed昨午亦到九龍公園票站投票，表示自己並非第一次投票，投票是履行責任，自己會考慮候選人是否關注道路維修、旅客帶來的衛生問題等議題。

Pink Dot參與者：今屆無人可代表我

昨日西九文化區舉辦性小眾嘉年華「Pink Dot」，其他地區如馬場也有賽馬等活動。西九有不少人身穿粉紅恤衫在會場外的斜坡休憩野餐，其中林先生說自己是首次參加「Pink Dot」，亦是和朋友聚會，氛圍令人開心，香港較少如此大型的LGBTQ活動。他提及昨日沒去投票，認為無候選人可代表他，此前則有投票，「之前選擇多點，亦有人可以代表到我」。

（區議會選舉）