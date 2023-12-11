擬票站向特首示威 社民連3人涉「煽惑杯葛」被捕 廉署另拘3人指煽投白票 1涉轉載前區議員帖文

廉署昨日先拘捕一對夫婦，二人涉嫌區選期間在一個網上社交平台專頁留言，煽惑選民在選票上蓋3個或以上「剔」號，煽惑他人投無效票。廉署搜查其住所並檢走其手提電話。二人同為41歲，女子任職衛生署文書主任，男子無業。衛生署稱，會按既定程序嚴肅處理並配合調查。

廉署下午再拘捕一名51歲女文員，涉嫌區選期間於一個網上社交平台專頁轉載一則煽惑他人不投票的帖文，並呼籲他人在選票上填寫姓名及身分證號碼，令選票無效。該帖文原本由已被取消資格的前區議員李文浩在選舉期間於個人社交媒體專頁發布。因李已離港，廉署將向法院申請手令通緝。廉署將就兩案徵詢律政司意見，決定是否檢控。廉署稱昨「總動員」派出逾900人駐守全港投票站及廉署分區辦事處，即時處理市民查詢及投訴。

另外，社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發及及內務副主席余煒彬昨早8時45分在中區被捕。他們當時正準備出發到高主教書院票站外，向到場投票的特首李家超抗議對區選新制度的不滿。社民連指3人離家後已遭跟蹤監視。警方稱，初步調查後懷疑3人「企圖煽惑他人作出干擾區議會選舉的行為」；廉署指3人懷疑藉公開活動煽惑他人杯葛區選被捕，涉嫌觸犯《選舉條例》「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」，案件已交廉署調查。

上周五（8日）準備到選舉事務處長沙灣辦公室抗議而被捕的77歲社運人士古思堯，昨被國安處落案一項「企圖作出或準備作出具煽動意圖的作為」罪，今早在西九龍裁判法院提堂。

大匯演當晚3內地人涉放無人機被捕

另外，前晚「共建美好社區大匯演」舉行期間，警方在西九文化區拘捕兩男一女內地人（27至40歲），涉嫌違反《小型無人機令》多宗罪行，共檢走3部無人機，案件交油尖警區反三合會行動組跟進。

（區議會選舉）