打卡者眾 有稱開心有稱上級「忠告」 另有未投票者獲派卡 政府：根本不會出現

有夫婦投票獲4張「留念」

另外，有並沒投票的市民在港島一間票站向在出入口派發心意卡的職員查詢是否可領取，結果獲職員派發；本報記者在元朗另一票站索取，職員拒絕。有選民向本報記者說，夫婦二人投票，向職員表示想取心意卡留念，獲派4張。

政府發言人回應本報查詢時重申，政府「不會要求公務員投票後作任何形式的申報或證明」。至於有市民未投票亦能取心意卡，發言人稱，各票站都是在票站範圍內向已投票選民派發心意卡，一般非投票的市民是不能進入票站範圍，無投票又可取到的情况「根本不會出現，純屬謠言」。

鄰近邊境投票站方面，東華三院甲寅年總理中學票站有不少人投票後到「打卡位」拍照，高峰時有近20多人排隊，亦有市民投票後持卡在票站門口拍照，疑違反選舉指引，票站職員上前勸喻離開及要求不要拍照。另外，有市民走出票站後即尋找打卡位，亦有人促同行者盡快拍照，「發上群組」。記者問排隊打卡者從何處到來，有長者着記者「問番我哋阿頭啦」，記者追問是否組團前來，她稱「係呀係呀」。當記者再追問投票安排，她說「問番我哋阿頭，我唔識講㗎」。

記者另到訪屯門一票站，選民余女士大讚今年政府有心意，稱「年年投票完都想做個紀念，但都話不准影相，今年終於有安排，好開心」。

打卡自稱公務員：上級強烈建議

本報記者昨於九龍區一票站外觀察，一名女士持心意卡在票站標記前拍照。記者追問下她自稱是公務員，又指上司雖無明示，但有以電郵、WhatsApp或口頭上「暗示」，指「沒有說不做會有什麼後果」，但字裏行間會「強烈建議、要求你們去」拍照。被問到身邊同事有否受影響而投票，她指「不是個個都想，但也會做這個措施（打卡）」。

有上市集團員工向本報表示，日前上級以口頭方式「忠告」要「打卡」拍照，不用向上級展示，但要保留相片，因為一旦集團要「交數」證明，便需透過相片點算。政務司長陳國基及民青局長麥美娟日前強調，不會要求公務員出示心意卡證明有否投票。

網上疑有售 選管會：最好投票領取

另外，網上有人疑售賣心意卡，售價分別為100元人民幣及500港元。選管會主席陸啟康表示，若市民很想獲得心意卡，「最好的方法就是自己去投票領取一張」。

明報記者

（區議會選舉）