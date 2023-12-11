輪椅者錯赴「地委界票站」 新港人不察未做選民

本報記者昨到港島東區地委會界別票站「顯理中學票站」觀察，該票站於2021年是地方選區港島東選區票站之一，昨有零星市民去錯該票站，當中坐輪椅的許先生中午前往該票站欲投票，入站才得悉該處並非直選票站離開。許向本報記者稱，他過去在銅鑼灣社區中心投票，今年得悉顯理中學有票站，距離較近，故前往投票，但發現該處屬地委界票站，需折返銅鑼灣社區中心投票，感到不便。

長者：指引唔清唔楚 電視就成日叫人投票

年逾八旬的湯婆婆與丈夫撐拐杖到九龍公園票站，發現去錯。湯婆婆說，過去數十年皆在該票站投票，嘆「指引唔清唔楚，電視就成日叫人投票」，其丈夫一度想打道回府。她稱會返回位於今屆所屬選區的德信學校站投票，「投票係第一」，會投「最正派的（候選人）」；被問到今屆有哪些候選人，她稱不清楚，「入到（票站）再睇」。

另有市民因未登記為選民而未能投票。記者昨到觀塘西區坪石天主教小學票站外觀察，汪女士表示今年2月居港滿7年，已合資格成為永久居民，但她到票站才發現自己無登記為選民，即場獲職員派發選民登記表格。她稱從電視廣告得知昨天是區選日，特意來投票，登記時才知道未成為選民，白行一趟，「我真係好想選，我等咗7年喇」，只好等下一屆。

（區議會選舉）