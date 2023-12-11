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劉兆佳料京接受 學者：反映改制乏認同

【明報專訊】截至昨晚7時半，今屆區選投票率24.5%，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今次投票率接近三成已經很好，料中央會接受。不過，多名學者指出，今次投票率明顯低於歷屆區選，反映不少市民不認同區議會改制。

2021年立法會選舉投票率為30.2%，劉兆佳說立選對港人而言較重要，如今次投票率低於前年立選仍算理想，政府的宣傳工作也「應記一功」。不過他重申投票率高低不是衡量區議會改制成效的指標，今次區選政府與建制派積極動員宣傳，展示「空前團結、合作無間」，對於「愛國者治港」格局和一國兩制具正面意義。

港大社科院前院長卜約翰（John Burns）指出，今屆投票率明顯低於歷屆區選，反映選民沒有意欲在新選制下投票，認為沒有意義。他認為約七成選民沒有投票，政府難言社會支持區議會改制。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強亦認為今次投票率難言理想，估計投票者主要是建制派基本支持者。他稱前年立選約三成投票率被視為建制派「基本盤」，今屆政府以史無前例之力宣傳，若投票率仍不及當年，反映宣傳效果不顯著。他認為本港選民成熟，投票率關鍵並非宣傳，亦不是「軟對抗」的問題，「是否有足夠質素、多元化的候選人，令選民投得落手？」香港邁臻研究所總監宋立功預計，今次投票率不足三成，反映部分市民不認同改制，昨鮮見年輕選民投票，認為長者及公務員是支撐投票率的支柱。他相信最終投票率反映政府鋪天蓋地宣傳見效，否則投票率或不足兩成。

明報記者

（區議會選舉）

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