有准站內等 有請市民走 下班族：有心就得 投不到就不投了

在系統故障一刻，香港南區官立小學票站內仍有10多人等待投票，當時職員向市民交代事件，並請仍未登記者離開，以及在票站外通知市民票站暫停開放。有選民得知無法投票後大罵「黐線」，另有不願具名居民對票站職員表示不滿，認為他們未及時在路口設指示牌告知發生故障，對長者造成不便；而在仁愛堂田家炳小學票站，有職員向市民表示可在票站內等待系統修復，但未知何時完成。

南區居民李先生稱，專程下班後來投票，結果系統故障，「我有心盡公民責任，有心就得了，投不到就不投了」，又說電腦故障有時無法避免，亦無人想發生。他並認為故障或許會對部分候選人不公，或因故障而少了部分票導致落選。

在灣仔郵政局票站外，陳太與丈夫晚飯後往投票，得悉系統故障後隨即折返。陳太稱原本打算盡公民責任投票，但未必會想再到票站，「明日（今天）都要返工」。

選民朱先生稱，昨晚8時許到達皇仁書院的票站時才發現無法投票，遂回家，其後從新聞得悉票站延長開放，故10時半後再到票站投票，他認為延長投票時間沒造成不公。

（區議會選舉）