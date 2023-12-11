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系統故障30分鐘 票站延長個半鐘 特首：設專組查成因 至昨晚7時半投票率24.5%

【明報專訊】區議會改制後首場選舉昨日舉行，用作派票的電子選民登記冊系統昨晚故障半小時，票站一度投票停頓，後需改用紙本選民登記冊派票，選管會將投票時間延長一個半小時至午夜。對於額外延長投票時間一小時，選管會主席陸啟康否認為推高投票率，解釋是公平起見，確保所有欲投票者也能投票。故障後選管會至今凌晨未再更新每小時投票數字。至昨晚7時半約106萬選民投票，投票率24.53％，與2021年立法會選舉同時段比低1.96個百分點。

明報記者 鄭啟智 陳亦瀅 馮樂琳 劉思昆 張逸羲 郭曉欣 楊晨 李浮南 張煒明 馬耀森 黃悅晴 黃廸暉 

至今凌晨未公布整體投票率

選管會打破慣例，至今凌晨2時都未公布整體投票率，即由昨晚7時半至截票的4個半小時，暫未知有多少人投票。特首李家超今凌晨見傳媒表示高度關注系統故障，選管會會成立專責小組調查事件成因，將由選管會委員、資深大律師文本立領導，政府資訊科技總監辦公室、警察網絡安全及科技罪案調查科、選舉處相關部門會參與，將於3個月內於今屆選舉報告書就事件詳細匯報。

今屆區議會選舉採用電子選民登記冊派發選票，系統昨晚7時42分發生問題，選管會指系統後台數據庫出現異常，影響所有票站，間歇性地未能比對數據，票站需暫停投票。選管會至晚上8時12分決定使用後備方案，全面採用紙本選民登記冊派票。陸啟康稱，現階段仍在調查事故原因，暫無證據顯示系統受網絡攻擊。

選管會：後台數據庫現異常

對於電子選民登記冊故障約半小時，除了補回投票時間仍額外延長投票時間一小時，陸啟康解釋考慮到信息傳達，認為此舉比較公平，確保所有打算投票的選民也能投票。他又稱，以紙本派票或會造成混亂，認為延長投票時間1.5小時是最好的應變方案。被問到是否為推高投票率，陸啟康強調選管會不是政治組織，投票率並非考慮因素，否認欲推高投票率，旨在確保選舉有序公平地舉行。他說，未見任何因素影響今次選舉公平性，提到票站系統已記錄已領取選票的選民，不能重複投票。

翻查前年立法會選舉，當時有個別投票站因為電力接駁或網絡連線問題，影響電子選民登記冊系統，當時暫停投票3至22分鐘不等，選管會當屆僅補回相應投票時間，沒有額外延長投票時間。

葉劉批致失票 學者促解釋加時邏輯

港大社科院前院長卜約翰（John Burns）質疑，電子選民登記冊僅故障約半小時，當局延長投票時間1.5小時決定武斷，冀當局清楚解釋背後邏輯。他指出，新制下市民對區選的信任程度本已較低，今次事件或影響選舉認受性。

新民黨主席葉劉淑儀批評故障令多名選民放棄投票，大為影響選情，即時延長投票時間也無補於事。民建聯主席陳克勤認為選管會做法合適，倘有候選人認為不公可作申訴及呈請。

延長時間後，選管會未有每小時公布投票率，截至晚上7時半有1,062,936人投票，投票率為24.53%，分別較2019年及2015區選相時段低39.12和12.59個百分點，與2021新選制後首場立法會選舉相比低1.96個百分點。投票率在昨早與前年立選差距不大，每小時約13萬人投票，惟中午過後投票人數增幅明顯放緩，每小時約8萬人投票，與前年投票率逐漸拉開。

曾鈺成：不認為當局宣傳無效

政府選前多番強調對投票率沒有指標，有學者認為低投票率反映不少市民不支持區議會改制（見另稿）。立法會前主席曾鈺成昨表示，今次投票率與前年立選的三成相若已是「比較滿意」，他指區選改制後有別於2019年，不應直接比較投票率。對於政府大力宣傳後投票率僅與前年立選相距不大，曾鈺成不認為當局宣傳無效，認為各項活動旨在營造氣氛，選民投票與否涉及很多因素。

（區議會選舉）

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相關字詞﹕陸啟康 選民登記冊 選管會 區議會選舉

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