曾國衞：續說心意卡「投票證明」 不排除屬軟對抗

稱或有人故意詆譭抹黑

曾國衞昨在有線新聞《有理有得傾》稱，中央希望港府做好區選工作，令市民安居樂業，但無為區選設硬指標。至於近日心意卡爭議，他重申，無要求公務員出示心意卡證明有投票，又說選舉期間不能排除有人利用軟對抗或故意詆譭、抹黑政府的用心，從而破壞選舉。被問到若有人提到心意卡是投票證明是否屬於軟對抗，他稱，若過度將政府良好意願、意圖，在一再澄清下仍有上述說法，便不排除是軟對抗。

劉兆佳向本報表示，不排除有人借心意卡在公務員間製造憂慮，繼而令市民對政府不滿，但亦不排除有公務員憂慮，難說是否屬軟對抗。他續稱，政府鋪天蓋地宣傳區選，旨在提升市民認知繼而投票，而以往亦有向選民派發紀念品的做法，不認為有投票證據的作用。他認為，上司或組織要求下屬或會員等出示心意卡是「無人會咁做」，舉例員工可向他人借卡「交差」。

公僕工會：澄清後再無反映

早前有公務員工會代表認為心意卡或會構成投票壓力，梁籌庭稱收到同事的相關講法，認為有憂慮是現實。他同意公務員投票是公民責任，但是否投票應由同事決定，又說政府澄清後工會亦有協助向有憂慮的同事澄清，其後亦無再收到相關反映。香港公務員總工會主席馮傳宗稱，日前傳出質疑心意卡用作投票證明後，工會無接到憂慮，冀外界不要過度揣測。

（區議會選舉）